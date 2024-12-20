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Депозити в Ощадбанку — які можуть бути проблеми під час зняття

20 грудня 2024 06:01
Ксенія Симонова - Редактор
Депозити в Ощадбанку — які можуть бути проблеми під час зняття вкладів
Відділення банку. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE
Ксенія Симонова - Редактор

Державна фінустанова "Ощадбанк" може встановлювати ліміт в 1 тис. гривень на зняття депозитних коштів з рахунку після завершення терміну дії. У фінустанові розповіли, як забрати всю суму вкладу.

Таке повідомлення з'явилось на сторінці фінустанови у соцмережі Facebook.

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Як йдеться в одному з коментарів, дочка клієнтки Ощадбанку описала проблему, з якою зіткнулася її матір після завершення терміну дії банківського вкладу.

Вона стверджує, що фінустанова самовільно встановила мізерний ліміт на зняття коштів з картки в 1 тис. грн за день. Про це дізналася у касі відділення, коли касир видала замість усієї суми депозиту тільки ту, що дорівнює ліміту. Ані гаряча лінія, ані менеджери у відділеннях банків не змогли допомогти.

"Нікому не раджу оформляти депозит у Ощадбанку. Моя мати, пенсіонерка 77 років, 5 років! тримала депозит у Ощаді. При останньому закінченні дії договору вона закрила його і спробувала зняти гроші. І що ж???? Банк самостійно встановив ліміт зняття з картки 1000 грн на день!! 1 тисячу на день! Це знущання. Гроші потрібні для лікування. Жінка 77 років, з хворими ногами змушена буде ходити 2 місяці до банкомату, щоб зняти свої, свої гроші... Зміна ліміту на карті в програмі не допомагає. Не оформлюйте депозит у Ощадбанку. Інакше свої гроші ви довго і болісно повертатимете назад", — йдеться в повідомленні.

Жінка ходила в офіс банку та консультувалася на гарячій лінії, однак нічого не змінилося.

 

Ощадбанк
Джерело: Ощад в соцмережах

Що кажуть в Ощадбанку

Співробітник головного офісу Ощадбанку пояснив, як зняти відповідні обмеження на видаткові операції.

"Якщо у вашої мами встановилися обмеження на видаткові операції, про це надходить смс-повідомлення, то достатньо звернутися у відділення банку з документами для актуалізації даних. Працівники внесуть всю необхідну інформацію, та ліміти будуть зняті. Також можна призначити візит на сайті банку на відповідну дату та час, та менеджер буде очікувати клієнта", — повідомили у банку.

Згідно з порядком, повернення строкового банківського вкладу вимагає певних дій, які потрібно здійснити вчасно у письмовій формі та відповідно до прописаних умов договору щодо депозиту:

  • у термін, передбачений договором вкладу, треба письмово звернутися у банківське відділення з вимогою повернути вклад та відсотки, як передбачено умовами угоди у зв’язку із закінченням його терміну;
  • працівник банку зобов'язаний за договором вкладу на вимогу видати депозит (чи його частину), а також відсотки на першу вимогу вкладника.

Нагадаємо, в Ощадбанку розповіли, як діяти, якщо клієнт забув пін-код застосунку Ощад24. Для його оновлення передбачені кілька способів.

Також ми писали, що клієнти Ощадбанку втрачають кошти через поганий захист. Повернути гроші можна після розслідування випадку шахрайства правоохоронними органами.

Ощадбанк гроші банки депозити вклади

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