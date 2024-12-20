Депозити в Ощадбанку — які можуть бути проблеми під час зняття вкладів

Депозити в Ощадбанку — які можуть бути проблеми під час зняття
Державна фінустанова "Ощадбанк" може встановлювати ліміт в 1 тис. гривень на зняття депозитних коштів з рахунку після завершення терміну дії. У фінустанові розповіли, як забрати всю суму вкладу.
Таке повідомлення з'явилось на сторінці фінустанови у соцмережі Facebook.
Проблематичне зняття депозитів в Ощадбанку
Як йдеться в одному з коментарів, дочка клієнтки Ощадбанку описала проблему, з якою зіткнулася її матір після завершення терміну дії банківського вкладу.
Вона стверджує, що фінустанова самовільно встановила мізерний ліміт на зняття коштів з картки в 1 тис. грн за день. Про це дізналася у касі відділення, коли касир видала замість усієї суми депозиту тільки ту, що дорівнює ліміту. Ані гаряча лінія, ані менеджери у відділеннях банків не змогли допомогти.
"Нікому не раджу оформляти депозит у Ощадбанку. Моя мати, пенсіонерка 77 років, 5 років! тримала депозит у Ощаді. При останньому закінченні дії договору вона закрила його і спробувала зняти гроші. І що ж???? Банк самостійно встановив ліміт зняття з картки 1000 грн на день!! 1 тисячу на день! Це знущання. Гроші потрібні для лікування. Жінка 77 років, з хворими ногами змушена буде ходити 2 місяці до банкомату, щоб зняти свої, свої гроші... Зміна ліміту на карті в програмі не допомагає. Не оформлюйте депозит у Ощадбанку. Інакше свої гроші ви довго і болісно повертатимете назад", — йдеться в повідомленні.
Жінка ходила в офіс банку та консультувалася на гарячій лінії, однак нічого не змінилося.
Що кажуть в Ощадбанку
Співробітник головного офісу Ощадбанку пояснив, як зняти відповідні обмеження на видаткові операції.
"Якщо у вашої мами встановилися обмеження на видаткові операції, про це надходить смс-повідомлення, то достатньо звернутися у відділення банку з документами для актуалізації даних. Працівники внесуть всю необхідну інформацію, та ліміти будуть зняті. Також можна призначити візит на сайті банку на відповідну дату та час, та менеджер буде очікувати клієнта", — повідомили у банку.
Згідно з порядком, повернення строкового банківського вкладу вимагає певних дій, які потрібно здійснити вчасно у письмовій формі та відповідно до прописаних умов договору щодо депозиту:
- у термін, передбачений договором вкладу, треба письмово звернутися у банківське відділення з вимогою повернути вклад та відсотки, як передбачено умовами угоди у зв’язку із закінченням його терміну;
- працівник банку зобов'язаний за договором вкладу на вимогу видати депозит (чи його частину), а також відсотки на першу вимогу вкладника.
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