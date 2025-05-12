Клієнтам Нафтогазу нараховують борги після розрахунку за газ — деталі скарги

Газова плита та платіжки. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Деякі клієнти газопостачальної компанії "Нафтогаз України" скаржаться на виникнення заборгованості після здійснення розрахунку за спожитий природний газ. У компанії пояснили, як діяти у такому випадку.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці Нафтогазу у Facebook.

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Проблема з появою боргів у клієнтів Нафтогазу

Так, на сторінці компанії у соцмережі одразу кілька громадян описали одну й ту ж проблему: після повної оплати за газ — компанія виставила борг. В одному з випадків Донецьке обласне газове господарство не перерахувало вчасно сплачену суму на рахунки Нафтогазу.

"У нас на сайті по сплаті транспортування, Донецьке обласне газове господарство, є оплата за газ, але! Проплатив, ці гроші лишаються на сайті, висять "+", а до вас не надходять. Питання, для чого ця організація створила кишеню під вашою назвою і збирає там гроші? Скріни з сайту можу вислати..." — йдеться у повідомленні.

В іншому випадку борг виник за послугу з транспортування газу, хоча за неї було повністю оплачено.

"Не користувався газом і незмінний лічильник, проте нарахувало борг. Звідки таке? За транспортування теж заплатив", — написав громадянин, додавши скриншот.

Скриншот. Джерело: Нафтогаз у Fb

Як діяти у випадку появи необґрунтованого боргу

У компанії пояснили, як діяти у випадку виникнення необґрунтованої заборгованості. У разі появи боргу за транспортування, то нарахуванням обʼємів займається оператор ГРМ, що забезпечує розподіл газу, і для цього фахівці компанії можуть самі здійснити детальну перевірку на основі інформації щодо рахунку.

Тому у ситуаціях з виникненням будь-якого боргу у ГК "Нафтогаз України" просять звертатися до компанії, надавши номер особового рахунку.

"Нарахуванням обʼємів займається оператор ГРМ, але, щоб допомогти Вам розібратися в цьому питанні та підказати, куди саме звернутись для його вирішення, нам знадобиться Ваш особовий рахунок", — додали у компанії.

Дізнатись номер свого особового рахунку в ГК "Нафтогаз України" можна на порталі компанії.

Раніше ми розповідали, що Нафтогаз звернувся до клієнтів із поясненням щодо необхідності актуалізації інформації. Там повідомили, що це дасть змогу уникнути труднощів в обслуговуванні.

Також писали, що для клієнтів Нафтогазу передбачені щомісячні невеликі знижки. Тим, хто хоче скористатися таким бонусом, потрібно вчасно розрахуватись за газ.