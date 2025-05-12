Клиентам Нафтогаза начисляют долги после расчета за газ — детали жалобы

Газовая плита и платежки. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Некоторые клиенты газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" жалуются на возникновение задолженности после осуществления расчета за потребленный природный газ. В компании объяснили, как действовать в таком случае.

Об этом говорится в сообщении на странице Нафтогаза в Facebook.

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Проблема с появлением долгов у клиентов Нафтогаза

Так, на странице компании в соцсети сразу несколько граждан описали одну и ту же проблему: после полной оплаты за газ — компания выставила долг. В одном из случаев Донецкое областное газовое хозяйство не перечислило вовремя уплаченную сумму на счета Нафтогаза.

"У нас на сайте по оплате транспортировки, Донецкое областное газовое хозяйство, есть оплата за газ, но! Проплатил, эти деньги остаются на сайте, висят "+", а к вам не поступают. Вопрос, для чего эта организация создала карман под вашим названием и собирает там деньги? Скрины с сайта могу выслать...", — говорится в сообщении.

В другом случае долг возник за услугу по транспортировке газа, хотя за нее было полностью оплачено.

"Не пользовался газом и неизменный счетчик, однако насчитало долг. Откуда такое? За транспортировку тоже заплатил", — написал гражданин, добавив скриншот.

Скриншот. Источник: Нафтогаз в Fb

Как действовать в случае появления необоснованного долга

В компании объяснили, как действовать в случае возникновения необоснованной задолженности. В случае появления долга за транспортировку, то начислением объемов занимается оператор ГРМ, который обеспечивает распределение газа, и для этого специалисты компании могут сами осуществить детальную проверку на основе информации по счету.

Поэтому в ситуациях с возникновением любого долга — в ГК "Нафтогаз Украины" просят обращаться к компании, предоставив номер лицевого счета.

"Начислением объемов занимается оператор ГРМ, но, чтобы помочь Вам разобраться в этом вопросе и подсказать куда именно обратиться для его решения, нам понадобится Ваш лицевой счет", — добавили в компании.

Узнать номер своего лицевого счета в ГК "Нафтогаз Украины" можно на портале компании.

Ранее мы рассказывали, что Нафтогаз обратился к клиентам с объяснением о необходимости актуализации информации. Там сообщили, что это позволит избежать трудностей в обслуживании.

Также писали, что для клиентов Нафтогаза предусмотрены ежемесячные небольшие скидки. Тем, кто хочет воспользоваться таким бонусом, нужно вовремя рассчитаться за газ.