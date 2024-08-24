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У клієнта ПриватБанку зникли з рахунку 2,78 тис. грн — що варто знати

24 серпня 2024 07:01
Ксенія Симонова - Редактор
ПриватБанк дозволив шахраям списати з рахунку 2,78 тис. грн — чи повернули гроші клієнту
Картка банку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

Держфінустанови "ПриватБанк" допустила несанкціоноване списання грошей з рахунку клієнта. Він втратив 67 доларів (у перерахунку 2,78 тис. гривень) через шахраїв в інтернеті.

Про це повідомляється на порталі "Мінфін".

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Чому зникли кошти з рахунку

Клієнт банку написав про свою історію викрадення коштів у мережі Інтернет. Він розповів, що помітив списання не одразу, проте після цього звернувся до служби підтримки.

"Якби "автоматом" блокували карту після трьох невірних CVV2-кодів, поставив би 5*. 03.05.2024 отримав 5 ел.листів з попередженням про невдалі спроби зареєструвати мою валютну карту у системі METAPAY. Нічого не знав про таку, тому карту не заблокував і не відключив оплату в інтернеті. 05.05.24 виявив пропажу приблизно 67 долл.США і зателефонував у службу підтримки. Там оперативно прийняли заяву про шахрайство, попередили про блокування карти (і як пізніше з’ясував, "автоматом" зареєстрували запит на повернення коштів)", — повідомив він.

Також звернувся у кіберполіцію за поверненням списаних коштів, дававши докази в районному відділку. Виявилося, що заявки на повернення коштів вже є, тому чекати грошей довго не довелося.

Він пояснив, що ледве не втратив кошти через популярну соцмережу і пояснив, чому саме сталося протиправне списання. Вважає, що банк має зупиняти подібні спроби зареєструвати реквізити карти і блокували карту після трьох неправильних CVV2-кодів, однак такої функції нема.

"Отримав три перекази від банку на точні суми вкрадених цукербергівською системою METAPAY коштів. З цією паскудною системою велика проблема — банки її сприймають як солідний глобальний сервіс на кшалт Нетфлікс і платежі здійснюють без 2-х факторної ідентифікації. Звичайно, я допустився помилки: почав використовувати карту не тільки як платіжну під конкретну покупку на Алі, іХерб тощо, а дещо накопичив на ній і не поставив ліміт 1бакс чи зовсім відключив інтернет-оплату... Приємно, що повернули без судової тяганини, повністю", — додав клієнт.

Пояснення ПриватБанку

У банку пояснили, що оплата в інтернеті можлива за умови володіння даними картки, як то СVV код і термін дії разом з номером картки. Дану інформацію шахраї могли отримати не тільки з необережності, а й більш витонченими методами (наприклад, камери спостереження на касах магазину і недобросовісні охоронці, ненадійні сайти тощо).

"За зверненням до підтримки банку можуть бути сформовані запити на оскарження операцій в міжнародній платіжній системі", — повідомили у ПриватБанку.

 

ПриватБанк скарги
Скарга. Джерело: Мінфін

Що ще варто знати

Нагадаємо, ПриватБанк і Універсал Банк (monobank), найбільші емітенти платіжних карток в Україні, закрили 80 тисяч карток у першому півріччі 2024 року. Ці картки використовувалися для шахрайських схем дропами.

Також ми писали, що клієнти держфінустанови ПриватБанк продовжують скаржитися на блокування рахунків. У банку пояснили, як не допустити такого розвитку подій.

ПриватБанк гроші банки шахрайство інтернет рахунки

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