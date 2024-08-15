Банки закривають картки через дропів — де найбільше

Банківська картка. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

ПриватБанк і Універсал Банк (monobank), найбільші емітенти платіжних карток в Україні, закрили 80 тисяч карток у першому півріччі 2024 року. Ці картки використовувалися для шахрайських схем дропами.

Про це повідомив заступник глави Національного банку України (НБУ) Дмитро Олійник, повідомляє Інтерфакс-Україна.

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Детальніше про блокування карток

"80 тис. карток вони (банки, — ред.) закрили за півроку 2024 рокі. Це тільки два банки, два найбільших емітенти", — сказав він на засіданні Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з проблеми дропів.

Представники НБУ відзначили, що в абсолютних показниках ПриватБанк і Універсал Банк справді лідирують за кількістю дропів. Однак, з урахуванням обсягів емісії карток, їхня частка у відносному значенні не є значною.

Нацбанк оцінює річний обсяг операцій дропів у 200 мільярдів гривень. За даними НБУ, на 1 червня цього року ПриватБанк мав 28,5 мільйонів активних карток, а mono — 8,6 мільйонів, тоді як загальна кількість карток на ринку становила близько 53 мільйонів.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Нацбанку України днями підтвердили наміри щодо реалізації запровадження обмежень для вихідних Р2Р-переказів з картки на картку. Там уточнили, кого не торкнуться нововведення.

Ми також писали, що клієнти держфінустанови ПриватБанк продовжують скаржитися на блокування рахунків. У банку пояснили, як не допустити такого розвитку подій.