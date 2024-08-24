ПриватБанк разрешил мошенникам списать со счета 2,78 тыс. грн — вернули ли деньги клиенту

Карта банка. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Госфинучреждение "ПриватБанк" допустило несанкционированное списание денег со счета клиента. Он потерял 67 долларов (в пересчете 2,78 тыс. гривен) из-за мошенников в интернете.

Об этом сообщается на портале "Минфин".

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Клиент банка написал о своей истории похищения средств в сети Интернет. Он рассказал, что заметил списание не сразу, однако после этого обратился в службу поддержки.

"Если бы "автоматом" блокировали карту после трех неверных CVV2, поставил бы 5*. 03.05.2024 получил 5 эл.писем с предупреждением о неудачных попытках зарегистрировать мою валютную карту в системе METAPAY. Ничего не знал о такой, поэтому карту не заблокировал и не отключил оплату в интернете. 05.05.24 обнаружил пропажу примерно 67 долл. США и позвонил в службу поддержки)", — сообщил он.

Также обратился в киберполицию за возвратом списанных средств, давая доказательства в районном участке. Оказалось, что заявки на возврат средств уже есть, так что ждать денег долго не пришлось.

Он объяснил, что едва не потерял средства из-за популярной соцсети и объяснил, почему именно произошло противоправное списание. Считает, что банк должен останавливать подобные попытки зарегистрировать реквизиты карты и блокировать карту после трех неправильных CVV2, однако такой функции нет.

"Получил три перевода от банка на точные суммы украденных цукерберговской системой METAPAY средств. С этой скверной системой большая проблема — банки ее воспринимают как солидный глобальный сервис по типу Нетфликс и платежи осуществляют без 2-х факторной идентификации. Конечно, я допустил ошибку. Использовал карту не только как платежную под конкретную покупку на Али, и Херб и т.д., а кое-что накопил на ней и не поставил лимит 1бакс или совсем отключил интернет-оплату... Приятно, что вернули без судебной волокиты, полностью", — добавил клиент.

Объяснение ПриватБанка

В банке пояснили, что оплата в интернете возможна при условии владения данными карты, как СVV код и срок действия вместе с номером карты. Данную информацию мошенники могли получить не только по неосторожности, но и более изощренным методам (например, камеры наблюдения на кассах магазина и недобросовестные охранники, ненадежные сайты и т.п.).

"По обращению в поддержку банка могут быть сформированы запросы на обжалование операций в международной платежной системе", — сообщили в ПриватБанке.

Жалоба. Источник: Минфин

Что еще стоит знать

Напомним, ПриватБанк и Универсал Банк (monobank), крупнейшие эмитенты платежных карт в Украине, закрыли 80 тысяч карт в первом полугодии 2024 года. Эти карточки использовались для мошеннических схем дропами.

Также мы писали, что клиенты госфинучреждения ПриватБанк продолжают жаловаться на блокировку счетов. В банке объяснили, как не допустить такого развития событий.