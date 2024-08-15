ПриватБанк блокує рахунки — як правильно оновити дані онлайн

Блокування рахунків у ПриватБанку — як безпечно оновити дані
Клієнти держфінустанови "ПриватБанк" продовжують скаржитися на блокування рахунків. У банку пояснили, як не допустити такого розвитку подій.
Про це йдеться на сайті "Мінфін", де українці залишають відгуки про роботу банків.
Блокування рахунків у ПриватБанку
Як йдеться в одній зі скарг, клієнт ПриватБанку отримав повідомлення про блокування банківського рахунку. На запитання, на якій основі було здійснено такі дії, не дали детальної відповіді.
"Заблокували рахунок, у відділенні сказали, що це у всіх так. Гроші не повертають. Не рекомендую, як і до війни було свавілля, так і продовжують", — йдеться у скарзі.
Інші користувачі спростовують, що блокують абсолютно у всіх рахунки. Зазначають, що таке може статися через неоновлення даних.
У банку відреагували на скаргу та пообіцяли вирішити проблему шляхом особистого листування.
Право на блокування рахунків через неоновлення даних
Загалом, бак може блокувати рахунки в рамках чинного законодавства та нормативно-правових актів Нацбанку України. Всі заходи відповідають вимогам, що стосуються безпеки та дотримання правил фінмоніторингу в Україні.
НБУ зобов'язав банки як суб’єкти первинного фінмоніторингу вживати заходів, покликаних запобігати та протидіяти легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму.
У разі розірвання ділових відносин надають можливість переказу залишків коштів в інший банк. Для цього власнику рахунків або його представнику треба звернутись у будь-яке відділення банку, надавши:
- реквізити нового банківського рахунку;
- документи, де підтверджується повноваження розпоряджатись рахунками;
- документи, де посвідчується відповідна особа;
- документ, що засвідчує реєстрацію у Держреєстрі фізосіб-платників податків та містить реєстраційний номер облікової картки платника податків України;
- заяву про перерахунок залишків коштів.
Також у банку розповіли, як оновити свої дані. Фінустанова зробила відповідну процедуру максимально легкою та доступною, адже оновити дані можна, не виходячи з дому, в застосунку Приват24. Для цього опублікували відеоінструкцію.
Що ще треба знати
Нагадаємо, в Україні до кінця тижня ухвалять рішення про запровадження обмеження на перекази з картки на картку для фізосіб у рамках боротьби з тіньовими схемами. Очікується, що у Нацбанку фіналізують відповідне рішення щодо Р2Р-переказів.
Також ми повідомляли, що Ощадбанк обмежує доступ клієнтів до власних коштів під час звичайних карткових операцій. Одна клієнтка повідомила, що банк без попередження ввів обмеження на використання її коштів.
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