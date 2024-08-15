ПриватБанк блокує рахунки — як правильно оновити дані онлайн

Відділення банку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Клієнти держфінустанови "ПриватБанк" продовжують скаржитися на блокування рахунків. У банку пояснили, як не допустити такого розвитку подій.

Про це йдеться на сайті "Мінфін", де українці залишають відгуки про роботу банків.

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Блокування рахунків у ПриватБанку

Як йдеться в одній зі скарг, клієнт ПриватБанку отримав повідомлення про блокування банківського рахунку. На запитання, на якій основі було здійснено такі дії, не дали детальної відповіді.

"Заблокували рахунок, у відділенні сказали, що це у всіх так. Гроші не повертають. Не рекомендую, як і до війни було свавілля, так і продовжують", — йдеться у скарзі.

Інші користувачі спростовують, що блокують абсолютно у всіх рахунки. Зазначають, що таке може статися через неоновлення даних.

У банку відреагували на скаргу та пообіцяли вирішити проблему шляхом особистого листування.

Скарга. Джерело: Мінфін

Право на блокування рахунків через неоновлення даних

Загалом, бак може блокувати рахунки в рамках чинного законодавства та нормативно-правових актів Нацбанку України. Всі заходи відповідають вимогам, що стосуються безпеки та дотримання правил фінмоніторингу в Україні.

НБУ зобов'язав банки як суб’єкти первинного фінмоніторингу вживати заходів, покликаних запобігати та протидіяти легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму.

У разі розірвання ділових відносин надають можливість переказу залишків коштів в інший банк. Для цього власнику рахунків або його представнику треба звернутись у будь-яке відділення банку, надавши:

реквізити нового банківського рахунку;

документи, де підтверджується повноваження розпоряджатись рахунками;

документи, де посвідчується відповідна особа;

документ, що засвідчує реєстрацію у Держреєстрі фізосіб-платників податків та містить реєстраційний номер облікової картки платника податків України;

заяву про перерахунок залишків коштів.

Також у банку розповіли, як оновити свої дані. Фінустанова зробила відповідну процедуру максимально легкою та доступною, адже оновити дані можна, не виходячи з дому, в застосунку Приват24. Для цього опублікували відеоінструкцію.

Що ще треба знати

Нагадаємо, в Україні до кінця тижня ухвалять рішення про запровадження обмеження на перекази з картки на картку для фізосіб у рамках боротьби з тіньовими схемами. Очікується, що у Нацбанку фіналізують відповідне рішення щодо Р2Р-переказів.

Також ми повідомляли, що Ощадбанк обмежує доступ клієнтів до власних коштів під час звичайних карткових операцій. Одна клієнтка повідомила, що банк без попередження ввів обмеження на використання її коштів.