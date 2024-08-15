ПриватБанк оновив тарифи — як змінилась вартість грошових переказів

Застосунок Приват24. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Державний "ПриватБанк" пропонує своїм клієнтам удвічі знижені тарифи. Йдеться про здійснення грошових переказів з валютних карток на закордонні картки в усьому світі.

Про таку можливість інформує пресслужба фінустанови.

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Детальніше про нові тарифи на перекази

У пресслужбі зазначають, що ПриватБанк робить доступнішими для громадян України сучасні цифрові міжнародні перекази на закордонні картки.

За словами члена правління банку з питань роздрібного бізнесу Дмитра Мусієнка, тарифи на міжнародні перекази у застосунку "Приват24" з валютних карток ПриватБанку на закордонні картки тепер будуть удвічі нижчі. Якщо раніше було 2% (50 гривень), то нині — 1% (мінімум 50 гривень).

Така можливість буде доступна для клієнтів ПриватБанку з 15 серпня до 15 лютого 2025 року.

Зробити грошовий переказ з приватбанківської картки на закордонну картку можна у такі способи:

через мобільний застосунок "Приват24";

через вебверсію "Приват24", вибравши у меню "Переказ на картку".

Для цього слід вибрати з шаблону чи заповнити дані закордонної картки, вказавши суму переказу та підтвердивши операцію.

У банку зауважують, що надіслати закордонний переказ можна тільки з валютної картки в доларах чи євро.

"Відкрити цифрову валютну картку завжди можна дистанційно у "Приват24", та купувати валюту онлайн миттєво у мобільному банку", — додали у ПриватБанку.

Оголошення. Джерело: ПриватБанк

Що ще варто знати

Нагадаємо, ПриватБанк і Універсал Банк (monobank), найбільші емітенти платіжних карток в Україні, закрили 80 тисяч карток у першому півріччі 2024 року. Ці картки використовувалися для шахрайських схем дропами.

Також ми писали, що клієнти держфінустанови ПриватБанк продовжують скаржитися на блокування рахунків. У банку пояснили, як не допустити такого розвитку подій.