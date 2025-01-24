ПриватБанк повернув клієнту незаконно списані 54 тис. грн

Банківська картка в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Клієнт державної фінустанови "ПриватБанк" поділився історією успішного повернення вкрадених коштів. Шахрайське списання сталося на одному з китайських маркетплейсів.

Про це йдеться у повідомленні на порталі "Мінфін" у розділі відгуків.

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Крадіжка коштів у ПриватБанку шахраями

Як зазначив клієнт ПриватБанку, він зіткнувся з неприємною історією крадіжки великої суми коштів, яка має позитивний фінал.

Так, ще в жовтні минулого року з кредитної картки банку було протиправно списано 54 тис. гривень у кілька траншів. На рахунку не було такої суми, тому кошти списувалися в мінус. Крадіжка відбулась навіть за відсутності кредитного ліміту.

При цьому на той період подібні списання з сайту UPS торкнулися багато людей. Це сталося:

на китайських маркетплейсах, де були вкрадені дані карток;

за даними карток були здійснені оплати на сайті UPS без смс та інших верифікацій, що дозволяє робити Mastercard і банк, що обслуговує UPS;

було знято великі суми грошей через UPS і проведено як оффлайн-оплату.

Як вдалося повернути списані гроші

Клієнт зауважив, що до крадіжки коштів ПриваБанк не мав відношення, тоді як платіжна система Mastercard дала вказівку зняти з рахунку гроші і банк був змушений це зробити. Водночас, банком-шахраєм виявилась та фінустанова, яка ініціювала списання коштів.

"Тобто ПриватБанк просто був змушений списати гроші з моєї картки, через вказівку Mastercard. А от запит на списання грошей до Mastercard надійшов від банку, де діяли шахраї", — уточнив клієнт.

Чоловік звернувся з відповідною проблемою до кіберполії, Національного банку України (НБУ) та ПриватБанку. Однак допомогти з повернення коштів зміг відділ Charge Back ПриватБанку. Саме він виграв спір з Mastercard і повернув гроші.

Скриншот. Джерело: Мінфін

Нагадаємо, раніше клієнти ПриватБанку розповіли про бездіяльність фінустанови під час шахрайського списання кредитних коштів. Навіть після початку розслідування банк може списувати відсотки за такі кредити.

Також ми писали, що ПриватБанк надсилає запити клієнтам на надання згоди на використання цифрового власноручного підпису та оновлення анкетних даних. У банку пояснили, з чим пов'язане таке прохання.