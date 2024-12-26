Шахрайство на OLX — як клієнтка ПриватБанку втратила 70 тис. грн

Картка ПриватБанку. Фото: Ігор Кузнєцов, Новини.LIVE

Клієнтка держфінустанови "ПриватБанк" розповіла, як за лічені хвилини втратила 70 тис. грн через шахраїв. При цьому на гарячій лінії фінустанови зволікали з наданням допомоги.

Про таку ситуацію йдеться на сайті "Мінфін", де громадяни залишають відгуки про роботу банків.

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Як зазначила клієнтка, вона випадково перейшла на фейкове посилання олх-доставки (послуга, яка дає можливість покупцю сплатити за товар онлайн), де авторизувалась через "Приват24". Після цього вона зрозуміла, що щось не так і одразу звернулась до оператора банку, однак, доки пояснювала боту проблему, шахраї оперативно відкрили кредитку, підняли кредитний ліміт, розблокували заблоковану карту та списали 70 тис. грн.

Клієнтка здивована тим, що списання відбулося без смс-підтвердження, за відсутності дзвінка з банку чи без авторизації через дзвінок.

Скриншот. Джерело: Мінфін

У ПриватБанку відреагували на звернення, зазначивши, що спеціалісти перевірять інформацію та з'ясують деталі ситуації.

"За результатами розгляду якої з вами додатково зв'яжуться. Вибачте за створені незручності", — йдеться у повідомленні.

На порталі користувачі зауважили, що громадяни самі мають дбати про свої кошти і пам'ятати, що має бути табу на перехід за неперевіреними посиланнями, як на сайтах, так і в месенджерах. Інакше — доведеться готуватися до судових витрат. Також називають величезним мінусом банку — чат-бот.

Нагадаємо, раніше у ПриватБанку уточнили, хто має перевипустити картку для здійснення фінансових операцій. Там пояснили, що загалом під час воєнного стану термін використання старих карток продовжено на 30 місяців.

Також повідомлялося, що ПриватБанк має намір на зимові свята знизити частину тарифів. Зміни торкнуться міжнародних переказів на закордонні карти по всьому світу.