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ПриватБанк стягує відсотки з відкритих шахраями кредитів

21 січня 2025 07:01
Ксенія Симонова - Редактор
ПриватБанк не заморожує кредитні рахунки, відкриті шахраями — деталі скарги
Відділення ПриватБанку у столиці.Фото: Новини.LIVE/ Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

Клієнти ПриватБанку скаржаться на бездіяльність з боку фінустанови під час шахрайських дій з відкриття кредитів. Також невдоволені тим, що банк продовжує списувати відсотки за такі кредити, поки триває розслідування.

Про це йдеться у повідомленні на сайті "Мінфін" у розділі, де можна залишати відгуки про роботу фінустанов.

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Як розповів один з громадян, шахраї отримали доступ до номера телефону дочки та набрали кредитів на 78 тис. грн. Банк надав дозвіл, не зателефонувавши для підтвердження, чи саме клієнтка бере відповідні кредити.

"13 січня шахраї отримали доступ до телефону дочки. Списали гроші та набрали кредитів на 78000 грн. Але перед цим було звернення дочки на гарячу лінію про підозрілі операції, пов'язані з її картками. На що оператор гарячої лінії відповів, що не зрозумів її. Після цього банк спокійно видає кредити непрацюючій жінці з маленькою дитиною і не спроможна навіть зателефонувати їй і підтвердити, що це вона бере кредити", — йдеться у повідомленні.

Після цього громадяни звернулись до поліції та відкрили судове провадження, написали заяву у відділенні банку. Проте у фінустанові досі не зателефонували клієнтам та не поінформували про перебіг розслідування.

Окрім того, українець здивований, що надання кредитів було здійснене, попри звернення з підозрою на нетипову активність, з дозволу заступника начальника лінії операційного обслуговування.

Також громадянин незадоволений діями банку під час розслідування справи правоохоронцями, адже навіть після певного часу та очевидності шахрайських дій, банк досі не заморозив кредити, а отримує прибуток, нараховуючи відсотки.

 

ПриватБанк
Скриншот. Джерело: Мінфін

Як діє ПриватБанк при шахрайстві

У банку не відреагували на скаргу, але при шахрайських діях на порталі представники фінустанови неодноразово повідомляли, що постійно працюють над удосконаленням систем захисту від таких дій. Для цього, зокрема, використовують новітні методи збереження конфіденційних даних клієнтів.

Водночас, за хід розслідування випадків шахрайських дій відповідають виключно правоохоронні органи. Саме вони розшукують та затримують злодіїв. Дії з поверненням коштів перебувають в юрисдикції правоохоронців, а не співробітників банку.

Раніше ми писали, що клієнтка ПриватБанку втратила понад 8 тис. грн, коли хтіла поповнити мобільний рахунок через "Приват 24". Відомо, на чию сторону став суд. 

Також ми розповідали, що в Національному банку пояснили, на які банківські перекази поширюються ліміти. Щоб не потрапити під обмеження, громадяни повинні підтверджувати доходи.  

ПриватБанк банки шахрайство банківські карти банківські рахунки

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