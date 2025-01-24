ПриватБанк вернул клиенту незаконно списанные 54 тыс. грн

Банковская карта в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Клиент государственного финучреждения "ПриватБанк" поделился историей успешного возврата украденных средств. Мошенническое списание произошло на одном из китайских маркетплейсов.

Об этом говорится в сообщении на портале "Минфин" в разделе отзывов.

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Кража средств в ПриватБанке мошенниками

Как отметил клиент ПриватБанка, он столкнулся с неприятной историей кражи крупной суммы средств, которая имеет положительный финал.

Так, еще в октябре прошлого года с кредитной карты банка было противоправно списано 54 тыс. гривен в несколько траншей. На счету не было такой суммы, поэтому средства списывались в минус. Кража состоялась даже при отсутствии кредитного лимита.

При этом на тот период подобные списания с сайта UPS коснулись многих людей. Это произошло:

на китайских маркетплейсах, где были украдены данные карточек;

по данным карт были совершены оплаты на сайте UPS без смс и других верификаций, что позволяет делать Mastercard и банк обслуживающий UPS;

были сняты большие суммы денег через UPS и проведены как оффлайн-оплата.

Как удалось вернуть списанные деньги

Клиент отметил, что к краже средств ПриваБанк не имел отношения, тогда как платежная система Mastercard дала указание снять со счета деньги и банк был вынужден это сделать. В то же время, банком-мошенником оказалось то финучреждение, которое инициировало списание средств.

"То есть ПриватБанк просто был вынужден списать деньги с моей карты, из-за указания Mastercard. А вот запрос на списание денег в Mastercard поступил от банка, где действовали мошенники", — уточнил клиент.

Мужчина обратился с соответствующей проблемой в киберполицию, Национальный банк Украины (НБУ) и ПриватБанк. Однако помочь с возвратом средств смог отдел Charge Back ПриватБанка. Именно он выиграл спор с Mastercard и вернул деньги.

Скриншот. Источник: Минфин

Напомним, ранее клиенты ПриватБанка рассказали о бездействии финучреждения во время мошеннического списания кредитных средств. Даже после начала расследования банк может списывать проценты за такие кредиты.

Также мы писали, что ПриватБанк направляет запросы клиентам на предоставление согласия на использование цифровой собственноручной подписи и обновление анкетных данных. В банке объяснили, с чем связана такая просьба.