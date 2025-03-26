ПриватБанк судився за вкрадені шахраями гроші — що сказав суд

Відділення ПриватБанку у столиці. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Державний "ПриватБанк" подав на клієнта до суду з вимогою сплати боргу за кредитом у розмірі 18,5 тис. грн, тоді як він заявив про втрату доступу до картки та шахрайське списання. Крапку у справі поставив суд.

Про це йдеться на сайті "Єдиний державний реєстр судових рішень".

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Стягнення ПриватБанком боргу з клієнта

Як випливає з матеріалів справи, яку розглядав Синельниківський міськрайонний суд Дніпропетровської області, ПриватБанк вимагав від чоловіка погасити заборгованість за кредитом, адже він відмовлявся сплачувати кошти.

У фінустанові заявили, що громадянин погодився з умовами кредитування та отримав кредитну картку п'ять років тому. Проте в якийсь момент сталася зміна відсоткової ставки до 40,8% річних і клієнт припинив надавати своєчасно кошти для погашення боргу за кредитом та відсотками за умовами договору.

У підсумку заборгованість через порушення за кредитним договором та з урахуванням внесених грошей на його погашення під кінець минулого року сягнула 18,56 тис. грн. У зв'язку з цим банк подав до суду.

Своєю чергою, чоловік пояснив, що фінансові операції були виконані не ним, а невідомою особою, яка незаконно заволоділа його мобільним телефоном. Він звернувся до поліції із заявою про зникнення мобільного телефону та шахрайство.

Що вирішив суд у справі

Після розгляду тверджень обох сторін суд дійшов висновку, що здійснені операції за кредитним рахунком громадянин не замовляв та не оформлював. Суддя відмовив державному банку в задоволенні позову.

"Беручи до уваги викладене, суд дійшов висновку, що є факт здійснення операцій за кредитним рахунком відповідача, які ним не замовлялися та не оформлялися, що обумовлює і відсутність з боку відповідача зобов'язань щодо повернення кредиту та інших платежів, що свідчить про безпідставність та незаконність позовних вимог позивача та обумовлює їх відхилення", — йдеться у рішенні суду від 18 березня 2025 року.

Скриншот. Джерело: ЄДРСР

Нагадаємо, у державному "ПриватБанку" запроваджені пільгові тарифи на міжнародні валютні перекази. Розмір мінімальної комісії за такі перекази залишилися на попередньому рівні.

Також ми писали, що ПриватБанк розірвав співпрацю з клієнтом, не уточнивши причину. Повернення коштів з рахунків обернулося великими фінансовими втратами.