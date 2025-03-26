ПриватБанк судился за украденные мошенниками деньги — что сказал суд

Отделение ПриватБанка в столице. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Государственный "ПриватБанк" подал на клиента в суд с требованием уплаты долга по кредиту в размере 18,5 тыс. грн, тогда как он заявил о потере доступа к карте и мошенническом списании. Точку в деле поставил суд.

Об этом говорится на сайте "Единый государственный реестр судебных решений".

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Как следует из материалов дела, которое рассматривал Синельниковский горрайонный суд Днепропетровской области, ПриватБанк требовал от мужчины погасить задолженность по кредиту, ведь он отказывался платить деньги.

В финучреждении заявили, что гражданин согласился с условиями кредитования и получил кредитную карту пять лет назад. Однако в какой-то момент произошло изменение процентной ставки до 40,8% годовых и клиент прекратил предоставлять своевременно средства для погашения долга по кредиту и процентами по условиям договора.

В итоге задолженность из-за нарушений по кредитному договору и с учетом внесенных денег на его погашение под конец прошлого года достигла 18,56 тыс. грн. В связи с этим банк подал в суд.

В свою очередь, мужчина объяснил, что финансовые операции были выполнены не им, а неизвестным лицом, которое незаконно завладело его мобильным телефоном. Он обратился в полицию с заявлением об исчезновении мобильного телефона и мошенничестве.

Что решил суд по делу

После рассмотрения утверждений обеих сторон суд пришел к выводу, что осуществленные операции по кредитному счету гражданин не заказывал и не оформлял. Судья отказал государственному банку в удовлетворении иска.

"Принимая во внимание изложенное, суд пришел к выводу, что есть факт осуществления операций по кредитному счету ответчика, которые им не заказывались и не оформлялись, что обусловливает и отсутствие со стороны ответчика обязательств по возврату кредита и других платежей, что свидетельствует о безосновательности и незаконности исковых требований истца и обусловливает их отклонение", — говорится в решении суда от 18 марта 2025 года.

Скриншот. Источник: ЕГРСР

Напомним, в государственном "ПриватБанке" введены льготные тарифы на международные валютные переводы. Размер минимальной комиссии за такие переводы остались на прежнем уровне.

Также мы писали, что ПриватБанк разорвал сотрудничество с клиентом, не уточнив причину. Возврат средств со счетов обернулся большими финансовыми потерями.