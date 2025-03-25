Перекази у ПриватБанку — деяким клієнтам знизили тарифи удвічі

Мобільний застосунок Приват24. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

До 15 травня 2025 року в державному "ПриватБанку" діють знижені тарифи на фінансові операції з міжнародних валютних переказів. Відповідна послуга коштує удвічі дешевше.

Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті банку.

Читайте також:

Детальніше про знижені тарифи ПриватБанку

Як зазначається, нині тариф становить 1%, а здійснювати відповідні міжнародні перекази дозволяється тільки у двох валютах:

у доларах;

у євро.

До зниження вартості послуги тариф становив 2%.

Водночас розмір мінімальної комісії за відповідні перекази залишили на попередньому рівні. Сума становить 50 грн.

"До 15 травня 2025 року тарифи на міжнародні перекази до "Приват24" з валютних карток ПриватБанку на закордонні картки знижено вдвічі, до 1% (мінімум 50 грн). Замість 2% (мінімум 50 грн)", — повідомляють у фінустанові.

Порядок здійснення переказу у ПриватБанку

Для того, щоб здійснити валютний переказ у ПриватБанку на закордонну картку, можна скористатися вебверсією "Приват24" чи мобільним застосунком. Потім потрібно:

у меню перейти у пункт "Переказ на картку";

внести інформацію закордонної картки;

зазначити суму грошового переказу;

натиснути на підтвердження фінансової операції.



У фінустанові уточнюють, що також клієнтам доступне відкриття цифрової валютної картки дистанційно у мобільному застосунку та здійснення миттєвої купівлі валюти онлайн.

Раніше ми писали, що клієнти "ПриватБанку" скаржаться у соцмережах на значні комісії за зняття коштів. Представники банку пояснюють, що комісії можуть бути вищі, якщо йдеться про зняття не своїх, а кредитних коштів.

Також повідомляли, що ПриватБанк запропонував пільги для нових підприємців. Так, за відкриття бізнес-рахунку можна отримати бонус — відсутність абонплати на три місяці.