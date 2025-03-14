ПриватБанк стягує великі відсотки — коли може загрожувати

Людина тримає банківську картку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Державна фінустанова "ПриватБанк" продовжує розривати співпрацю з клієнтами в рамках фінансового моніторингу з правом не уточнювати причини. При цьому забрати кошти із залишків на рахунку банку можливо з великими фінансовими втратами.

Про це розповів клієнт фінустанови на сайті "Мінфін", де можна залишати скарги на роботу банків.

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Проблема блокування карток клієнтів ПриватБанку

Так, за словами українця, він був клієнтом ПриватБанку понад 22 роки. Працював зі всіма продуктами фінустанови, не маючи заборгованості та штрафів. Проте одного разу банк поставив його перед фактом припинення співпраці. Деталі такого рішення у банку не уточнили.

"Я не сподівався, що ПриватБанк може відноситись до своїх клієнтів, як рейдерська організація. Одного ранку, прокинувшись, я не зміг зайти в "Приват24". Всі мої гривневі картки, доларові картки, рахунки, термінали були заблоковані без попередження і оголошення будь-якої причини. Звернувшись у відділення ПриватБанку, ніхто мені нічого нового не повідомив, у відділенні немає телефонів, з ким можливо зв’язатися і пояснити ситуацію", — повідомив він.

Клієнт зауважив, що через такі дії фінустанови його кредитна картка вийшла в протермінування, оскільки не мав можливості перевірити залишки. У зв'язку з цим нарахували великі відсотки за два місяці. У підсумку забрав кошти із заблокованого рахунку з великими втратами, а причина такого рішення банку — досі невідома.

"... банк нарахував мені драконівські проценти за 2 місяці. Ці гойдалки тривали цілий місяць, насилу я забрав свої кошти з великими збитками, ну ніхто мені так і не повідомив причину мого блокування...", — додав клієнт.

Скриншот. Джерело: Мінфін

За що ПриватБанк може заблокувати рахунки

Представники ПриватБанку на порталі не дали відповіді на запитання. Раніше у фінустанові попереджали клієнтів, що, за правилами, можуть блокувати рахунки на підставі внутрішніх процедур та операційних вимог міжнародних платіжних систем. Таке може трапитися після процедури фінмоніторингу.

Так називають діяльність банку із виявлення доходів, отриманих нелегальним шляхом, та запобігання фінансуванню тероризму. Саме підозрілі операції можуть бути причиною для припинення співпраці з клієнтами.

Серед критеріїв, згідно з якими може початися перевірка клієнта, такі:

регулярні перекази за кордон чи надходження переказів;

транзакції з азартних ігор/лотерей;

наявність зв’язків з Росією чи Білоруссю;

реєстрація за вигаданою адресою;

витрати, які більші за суми надходжень на картку;

отримання коштів від віртуальних активів (криптовалюти) на понад 30 тис. грн;

отримання переказів та швидке переведення в готівку;

переказ/отримання коштів, більший за зазначений особистий ліміт.

Раніше ми писали, що клієнтка "ПриватБанку" втратила з картки 15 тис. грн, які хотіла зняти в банкоматі "Ощадбанку". Операція нібито пройшла успішно, гроші з картки банкомат списав, однак готівку не видав.

Також ми розповідали, що в українців можуть виникати проблеми з отриманням американської валюти у "ПриватБанку". Відомо, які купюри можуть не продати.