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Клієнти ПриватБанку втрачають доступ до пенсій — деталі

22 січня 2025 07:01
Ксенія Симонова - Редактор
ПриватБанк блокує рахунки пенсіонерам за виконавчими провадженнями — скарга
Людина похилого віку з карткою в руках. Фото: Freepik
Ксенія Симонова - Редактор

Деякі клієнти державного "ПриватБанку" повідомляють про труднощі з доступом до пенсій після скасування блокування рахунків. Проблемна ситуація з отриманням коштів може затягнутися на кілька місяців.

Відповідна скарга розміщена на порталі "Мінфін", де українці залишають відгуки про якість послуг фінустанов.

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Блокування рахунків пенсіонерів у ПриватБанку

Як йдеться в одному з повідомлень, одному з клієнтів-пенсіонерів банк заблокував карту. Після тривалого з'ясування причин блокування, де банк переправляв до виконавчої служби, а служба — в банк, пенсіонер звернувся до правоохоронних органів. Згодом рахунок розблокували, проте клієнт, якого було позбавлено пенсії на кілька місяців, висловив бажання припинити обслуговування в банку. Однак прохання перевести виплату пенсій на інші канали закінчились нічим.

"14.10.24 без жодних причин, сповіщень було заблоковано карту пенсіонера, 86 років. Два місяці суперечок між ПриватБанком та виконавчою службою, які посилалися один на одного у вирішенні питання, закінчилися листами до Міністерства юстиції, ДБР, усіх можливих судів. 17.12.24 арешт з пенсійного рахунку знято, але вже чотири місяці неможливо отримати пенсію: співробітники постійно випроваджують пенсіонерів на вулицю під час повітряної тривоги, тепер посилаються на якісь технічні перешкоди, змушують перевипускати картку, не дозволяючи зняти пенсію у касі! Пенсіонер категорично не хоче бути клієнтом Привату після такого свавілля, яке позбавило гарантованого Конституцією, ст. 46 пенсійного забезпечення, немає засобів для життя, для ліків після інфаркту!", — йдеться у повідомленні.

Представник клієнта зазначив, що з виписки, яку вимагали у відділенні про стан пенсійного рахунку, довідалися, що всі кошти Пенсійний фонд перерахував, однак зазначено: "кредитний ліміт".

У банку не пояснили, чому не можуть виплатити всю суму пенсії. На порталі дехто зазначив, що, ймовірно, пенсія надходила на кредитну картку, а пенсіонер витрачав кредитні кошти.

"З листа можна дійти невтішного висновку, що пенсіонеру впарили кредитку. Він гроші профукав і банк подав до суду", — зазначають користувачі мережі.

 

ПриватБанк
Скриншот. Джерело: Мінфін

Ліміти на арештовані кошти

Відповідно до вимог Національного банку, навіть якщо кошти арештовані, на місяць відводиться певний ліміт на зняття грошей. Йдеться про суму, яка не може перевищувати дві мінімальні зарплати станом на початок 2025 року. "Мінімалка" нині становить 8 тис. гривень. Таким чином, лімітована сума до використання дорівнює 16 тис. гривень.

При цьому банк може блокувати 100% суми на рахунку на основі виконавчого провадження, адже нема поняття "пенсійний" рахунок. Тобто, гроші Пенсійний фонд України (ПФУ) перераховує громадянам на рахунки, у яких немає спеціального призначення.

Раніше ми розповідали, що у ПриватБанку з'явилась нова технологія. Завдяки оновленому функціоналу клієнти отримали додатковий та зручний канал комунікації з банком.

Також ми писали, що ПриватБанк змінив розміри лімітів для клієнтів, які здійснюють замовлення валюти для обміну у банківських касах. Відповідна дозволена сума зросла до 400 тис. грн.

ПриватБанк банки пенсіонери банківські карти банківські рахунки блокування

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