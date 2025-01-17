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У клієнта Ощадбанку списали 63 тис. гривень — як так сталось

17 січня 2025 06:01
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Клієнт Ощадбанку втратив 63 тисячі гривень — як шахраям вдалося заволодіти грошима
Люди у черзі до банкомата. Фото: УНІАН
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

Клієнт державного "Ощадбанку" втратив 63 тис. грн зі своєї картки після того, як йому зателефонував нібито представник банку. Він отримав доступ до його рахунку, коли зумів переконати чоловіка, що хтось намагається списати гроші з його картки.

Ошуканий чоловік намагався через суд повернути втрачене, однак Феміда відмовилась задовольняти позов, йдеться в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Що сталося

Відомо, що 11 грудня 2022 року чоловік мав телефонну розмову з нібито представником "Ощадбанку". Останній повідомив, що з картки клієнта намагаються здійснити підозрілу операцію, тож щоби її скасувати, чоловік має назвати номер карткового рахунку та слово-пароль. Отримавши інформацію, шахрай спочатку поцупив у своєї жертви 59 тис. грн, які переказав на картку "Таскомбанку", а згодом поповнив мобільний номер на сумму 4 тис. грн. Додатково "Ощадбанк" ще й стягнув з чоловіка комісію за переказ коштів з картки на картку, яка склала 680 грн.

Клієнт надсилав банку письмову заяву щодо заволодіння невідомими особами його коштами, у якій також вимагав повернути гроші. Однак банк відмовився задовольняти вимоги чоловіка, оскільки клієнт "самостійно розголосив інформацію про свої картки, паролі".

Що вирішив суд

Суддю не переконали наведені позивачем докази, тож позов було відхилено. Як йдеться у матеріалах справи, суд вирішив, що фінансова установа не може нести відповідальність за шахрайські дії третіх осіб, які мали вплив на чоловіка.

"Провина банку не доведена, причетність працівників відповідача не встановлена, за таких обставин позов задоволенню не підлягає", — йдеться у рішенні.

Нагадаємо, нещодавно ми розповідали, як "ПриватБанк" заблокував рахунки клієнтки та розірвав із нею договір, коли вона купила криптовалюту. Усе тому, що вона не змогла підтвердити, що її дохід дозволяє здійснювати такі інвестиції.

Також ми писали, що "Ощадбанк" може заблокувати клієнтам  доступ до мобільного застосунку. У фінустанові пояснили, що робити у таких випадках.

суд Ощадбанк гроші банки шахрайство

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