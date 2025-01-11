Ощад 24/7 заблоковано — які причини та як відновити доступ

Телефон у руках. Фото: Pixabay

Державна фінустанова "Ощадбанк" продовжує закривати доступ до облікових записів у мобільному застосунку "Ощад 24/7" деяким клієнтам. Про подібний випадок повідомила громадянка, яка перебуває за кордоном.

Про це свідчить інформація на порталі "Мінфін" у розділі відгуків до банків.

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Блокування застосунку Ощадбанку

Як зазначила одна з клієнток Ощадбанку, у неї виникли проблеми з доступом до застосунку після здійснення переказу коштів у розмірі більшому, ніж зазвичай. Причина закриття доступу до облікового запису у застосунку залишається невідома.

"Можливо, хтось ще був у схожій ситуації? Я зробила переказ коштів, сума трохи більша, як зазвичай. Після цього мені заблокували мій додаток 24/7. Для розблокування треба звернутися до філіалу. Я знаходжуся за кордоном, і не маю ні бажання, ні можливості їхати в Україну, тому що у банку з’явилася підозра, що мої дані скомпрометовані. Чи можливо це зробити іншим шляхом?", — йдеться у повідомленні на порталі.

Чому клієнти можуть втрачати доступ до застосунку

Раніше у фінустанові публікували пояснення, чому передбачене блокування картки й закриття доступу до облікових записів у застосунку. Це може статися з низки причин. Зокрема, в рамках закону "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" від 06.12.2019р. №361-ІХ, а також відповідно до "Положення про здійснення банками фінансового моніторингу", що затверджено Національним банком № 65 від 19.05.2020 року.

Банк регулярно з урахування ризик-орієнтованого підходу здійснює аналіз фінансових операцій клієнтів на відповідність суті, масштабу та змісту діяльності, щодо наявності індикаторів підозрілості фіноперацій. Уточнення вимагають транзакції на суму від 30 тис. грн, готівкові платежі у розмірі від 5 тис. грн.

Також банк може блокувати рахунок через наявність боргу за комунальні послуги, несплачені штрафи, аліменти, податки на підставі рішення суду.

Окрім того, автоматичне закриття доступу до облікового запису у застосунку "Мобільний Ощад" може статися, якщо один обліковий запис використовується на кількох гаджетах. Через це у банку можуть виникнути підозри щодо таких клієнтів і система може вимагати повторної реєстрації.

Уточнити інформацію можна, зателефонувавши через сайт банку за допомогою вебдзвінка чи через вайбер, або безпосередньо у відділенні. Для цього потрібен фінансовий номер телефону, який прив'язаний до банківського рахунку.

В Ощадбанку пояснили, що для розблокування платіжних карток передбачені лише два варіанти

через контакт-центр (0-800-210-800);

через відділення банку.

По відеозв'язку розблокування можливе виключно для клієнтів з числа внутрішньо переміщених осіб (ВПО), якщо доступ закрито у зв'язку з необхідністю повторної ідентифікації особи.

Нагадаємо, в Ощадбанку клієнти розповідають про ситуації з блокування рахунків у зв'язку з фінмоніторингом. У деяких випадках скасування обмежень може бути більш тривалим.

Раніше ми писали, коли в Ощадбанку застосовують заходи належної перевірки клієнтів на касі банку. Такі заходи можливі у разі перевищення суми понад 5 тис. грн під час розрахунку.