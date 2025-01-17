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У клиента Ощадбанка списали 63 тыс. гривен — как так произошло

17 января 2025 06:01
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор
Клиент Ощадбанка потерял 63 тысячи гривен — как мошенникам удалось завладеть деньгами
Люди в очереди к банкомату. Фото: УНИАН
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор

Клиент государственного "Ощадбанка" потерял 63 тыс. грн со своей карты после того, как ему позвонил якобы представитель банка. Он получил доступ к его счету, когда сумел убедить мужчину, что кто-то пытается списать деньги с его карты.

Обманутый мужчина пытался через суд вернуть утраченное, однако Фемида отказалась удовлетворять иск, говорится в Едином государственном реестре судебных решений.

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Что произошло

Известно, что 11 декабря 2022 года у мужчины состоялся телефонный разговор с якобы представителем "Ощадбанка". Последний сообщил, что с карты клиента пытаются осуществить подозрительную операцию, поэтому чтобы ее отменить, мужчина должен назвать номер карточного счета и слово-пароль. Получив информацию, мошенник сначала украл у своей жертвы 59 тыс. грн, которые перевел на карту "Таскомбанка", а затем пополнил мобильный номер на сумму 4 тыс. грн. Дополнительно "Ощадбанк" еще и взыскал с мужчины комиссию за перевод средств с карты на карту, которая составила 680 грн.

Клиент отправит в банк письменное заявление о завладении неизвестными лицами его средствами, в котором также требовал вернуть деньги. Однако банк отказался удовлетворять требования мужчины, поскольку он "самостоятельно разгласил информацию о своих картах, пароли".

Что решил суд

Судью не убедили приведенные доказательства, поэтому иск мужчины был отклонен. Как говорится в материалах дела, суд решил, что финансовое учреждение не может нести ответственность за мошеннические действия третьих лиц, которые повлияли на мужчину.

"Вина банка не доказана, причастность работников ответчика не установлена, при таких обстоятельствах иск удовлетворению не подлежит", — говорится в решении.

Напомним, недавно мы рассказывали, как "ПриватБанк" заблокировал счета клиентки и разорвал с ней договор, когда она купила криптовалюту. Все потому, что она не смогла подтвердить, что ее доход позволяет осуществлять такие инвестиции.

Также мы писали, что "Ощадбанк" может заблокировать клиентам  доступ к мобильному приложению. В финучреждении объяснили, что делать в таких случаях.

суд Ощадбанк деньги банки мошенничество

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