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У клієнта Ощадбанку незаконно списали 2,5 тис. грн — деталі

31 грудня 2024 06:01
Ксенія Симонова - Редактор
В Ощадбанку проблематично повернути незаконно списані кошти — деталі
Відділення державного Ощадбанку. Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

Клієнт державного "Ощадбанку" розповів про втрату 2,5 тис. грн з картки, якою рідко користувався. Водночас, оформлення заявки на повернення коштів виявилося цілим випробуванням.

Про це стало відомо з однієї зі скарг на порталі "Мінфін", де можна залишити звернення до "Ощадбанку".

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Як зазначається у повідомленні, у клієнта ще на початку вересня 2024 року з картки відбулося несанкціоноване списання коштів. Він зауважив, що карткою не користувався в інтернеті та не робив жодних оплат, лише відбувалося зняття готівки в банківському автоматі самообслуговування.

При цьому заявку у банку вдалося подати лише через місяць, оскільки у відділенні відмовлялися це робити. Він не уточнив, чим саме мотивували відмову. Відтоді минулого два місяці, а чоловік досі не отримав жодної відповіді. Він обурений відсутністю жодних пояснень та поганою комунікацією фінустанови з клієнтом.

"У банку довго не хотіли приймати заявку на повернення коштів, але, врешті, через місяць заявку створили та заявили, що термін обробки 2 місяці. Минуло 2 місяці, але відповіді досі немає! Що це за безпека у банку така, кошти зникли, і ніхто за це відповідальності не несе, а це, на хвилинку, 2,5 тис. грн! Як могли зникнути гроші з картки, якою користувалися лише на зняття готівки?", — йдеться у повідомленні.

 

Ощадбанк скарги
Скриншот. Джерело: Мінфін

Що робити у разі незаконного списання коштів

Як зазначають у банку, якщо громадянин помітив незаконне списання грошей, необхідно негайно зв'язатися зі службою підтримку банку та описати ситуацію з втратою грошей. Робити це можна у кілька способів:

  • зателефонувавши з мобільного на номер служби підтримки, вказаний на порталі банку;
  • замовивши дзвінок через портал банку;
  • написавши в чат-підтримку через мобільний застосунок.

Оператор має уточнити паспортні дані громадянина та номер картки, з якої були списані кошти.

Після цього картку мають оперативно заблокувати, а в банку розпочнуть перевірку.

Якщо гроші все ж списали, клієнт має самостійно звернутися до правоохоронних органів. Зокрема, зателефонувавши до кіберполіції:

  • гаряча лінія — 0-800-505-170;
  • вебсайт, де треба заповнити онлайн-форму за наступним посиланням.

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Ощадбанк гроші банки банківські карти банківські рахунки

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