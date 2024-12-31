В Ощадбанке проблематично вернуть незаконно списанные средства — детали

Отделение государственного Ощадбанка. Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Клиент государственного "Ощадбанка" рассказал о потере 2,5 тыс. грн с карты, которой редко пользовался. В то же время, оформление заявки на возврат средств оказалось целым испытанием.

Об этом стало известно из одной из жалоб на портале "Минфин", где можно оставить обращение к "Ощадбанку".

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Как отмечается в сообщении, у клиента еще в начале сентября 2024 года с карты произошло несанкционированное списание средств. Он отметил, что картой не пользовался в интернете и не производил никаких оплат, только происходило снятие наличных в банковском автомате самообслуживания.

При этом заявку в банк удалось подать только через месяц, поскольку в отделении отказывались это делать. Он не уточнил, чем именно мотивировали отказ. С тех пор прошло два месяца, а мужчина до сих пор не получил никакого ответа. Он возмущен отсутствием каких-либо объяснений и плохой коммуникацией финучреждения с клиентом.

"В банке долго не хотели принимать заявку на возврат средств, но, наконец, через месяц заявку создали и заявили, что срок обработки 2 месяца. Прошло 2 месяца, но ответа до сих пор нет! Что это за безопасность у банка такая, средства исчезли, и никто за это ответственности не несет, а это, на минутку, 2,5 тыс. грн! Как могли исчезнуть деньги с карты, которой пользовались только для снятия наличных?", — говорится в сообщении.

Скриншот. Источник: Минфин

Что делать в случае незаконного списания средств

Как отмечают в банке, если гражданин заметил незаконное списание денег, необходимо сразу связаться со службой поддержки банка и описать ситуацию с потерей денег. Делать это можно в несколько способов:

позвонив с мобильного на номер службы поддержки, указанный на портале банка;

заказав звонок через портал банка;

написав в чат-поддержку через мобильное приложение.

Оператор должен уточнить паспортные данные гражданина и номер карты, с которой были списаны средства.

После этого карту должны оперативно заблокировать, а в банке начнут проверку.

Если деньги все же списали, клиент должен самостоятельно обратиться в правоохранительные органы. В частности, позвонив в киберполицию:

горячая линия — 0-800-505-170;

вебсайт, где нужно заполнить онлайн-форму по следующей ссылке.

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