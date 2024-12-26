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Клієнти Ощадбанку втрачають доступ до коштів — деталі

26 грудня 2024 06:01
Ксенія Симонова - Редактор
Ощадбанк не дозволяє використовувати кошти з арештованих рахунків – що треба знати клієнтам
Банківська картка у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

Клієнти державного "Ощадбанку" скаржаться на відсутність дозволу на видаткові операції з арештованого рахунку. У банку пояснили, чому можуть виникати подібні проблеми.

Про це йдеться на сторінці банку у соцмережі Facebook.

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Як зазначається в одному з повідомлень, клієнтка досі не отримала від банку дозволу на користування коштами (законних 14,2 тис. гривень) із арештованих коштів. Тоді як виконавець видав постанову на дозвіл видаткових операцій за рахунком понад місяць тому.

"15.11.25 держвиконавець видав постанову на дозвіл видаткових операцій по рахунку, місяць банк не зміг дати відповідь, чому неможливо зняти кошти, придумали причину в неспівпадінні номерів постанов на підставі яких накладений арешт. Я не розумію, якщо є зведена постанова і вона відображається в реєстрі і на підставі цього є постанова на дозвіл видаткових операцій, чому я не отримала кошти", — йдеться у повідомленні.

 

Ощадбанк
Джерело: Ощадбанк у соцмережах

Що кажуть в Ощадбанку

Представник банку зауважив, що фінустанова не отримала від виконавця постанову на зняття арешту. Необхідно з'ясовувати з ним. Після чого рахунок одразу розблокують.

"Як тільки банк отримає від виконавця постанову на зняття арешту, рахунок буде розблоковано", — зазначив він.

Згідно із законодавчими нормами, громадяни мають право знімати з арештованих рахунків лімітовану суму коштів. Вона не може перевищувати дві мінімальні зарплати станом на 1 січня 2024 року. Таким чином, буде надано доступ тільки до 14,2 тис. грн (мінімальна зарплата на початок року дорівнює 7,1 тис. гривень) після отримання від виконавця ухвали.

Раніше ми писали, що в Ошадбанку можуть бути проблеми з доступом до "Ощад 24/7". Там пояснили, коли система вимагає від клієнтів повторної реєстрації.

Також розповідали, як здійснювати переказ коштів між картами Ощадбанку та на картки інших фінустанов. Для цього є спеціальний алгоритм дій.

Ощадбанк банки банківські карти арешт банківські рахунки

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