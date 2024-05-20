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У Києві відкрили новий шляхопровід за 2 млрд гривень

20 травня 2024 12:46
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Кличко відкрив новий шляхопровід у Києві за 2 млрд грн
Мер Києва на відкритті шляхопроводу. Фото: Telegram В. Кличка
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

У понеділок, 20 травня, у столиці України відкрили рух новим шляхопроводом на Оболоні. Вартість будівництва розв'язки обійшлась у 2 млрд гривень.

Про відкриття руху поінформував мер Києва Віталій Кличко у Telegram.

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Відкриття нового шляхопроводу на Оболоні

Як зазначив Кличко, йдеться про проїзд вулицею Полярною: естакадою через Богатирську. Довжина нового шляхопроводу становить 125 метрів.

 

шляхопровід Київ Оболонь
Мер Києва на шляхопроводі на Оболоні. Джерело: Telegram В. Кличка

Роботи з будівництва почалися майже рік тому — в червні 2023 року.

 

шляхопровід Київ Оболонь
Мер Києва з будівельниками. Джерело: Telegram В. Кличка

Будівельникам в стислі терміни вдалося встановити опори, змонтувати 72 балки прогонових будов.

 

шляхопровід Київ Оболонь
Рух транспорту на шляхопроводі. Джерело: Telegram В. Кличка

Облаштували підземний пішохідний перехід, встановили сучасне освітлення. Також там облаштували велодоріжки.

 

шляхопровід Київ Оболонь
Новий шляхопровід на Оболоні. Джерело: Telegram В. Кличка

Очікується, що повністю завершать роботи, відкривши рух зі зʼїздами зі шляхопроводу, до осені цього року.

 

шляхопровід Київ Оболонь
Повноцінний рух на шляхопроводі. Джерело: Telegram В. Кличка

Мають намір також відремонтувати підходи до розв’язки, ділянки дороги, зокрема на Богатирській, встановити пандуси підземного переходу.

Окрім того, планують встановити нові зупинки громадського транспорту, здійснити монтаж контактної мережі тролейбуса та благоустрій території.

"Ми робимо все можливе, аби забезпечити життєдіяльність міста та комфорт мешканців. Оновлюємо дороги, розв’язки та мости там, де це вкрай необхідно", — наголосив мер столиці.

 

шляхопровід Київ Оболонь
Будівництво шляхопроводу. Джерело: Telegram В. Кличка

Вартість будівництва розв'язки

Тендер на будівництво багаторівневої розв’язки  "Киїавтодор" провів у травні 2023 року.  Вартість робіт на перетині вулиці Богатирської і Полярної було оцінено у 1,315 млрд гривень, під час тендеру ціна знизилась до 1,29 млрд гривень.

За інформацією громадської ініціативи "Пасажири Києва", "Киїавтодор" не публікував проєкти, однак за результатом перевірки державної аудиторської служби тендеру було опубліковано експертний звіт, де вказувалося, що вартість зросла до 1,981 млрд гривень.

Водночас, що входило в суму 1,315 млрд гривень, точно невідомо. Можливо, йшлося лише про попередню оцінку вартості об’єкта чи частину робіт.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Київській міській державній адміністрації хочуть закупити автозапчастини для службових авто на понад 6 млн гривень. Також КМДА планує купити пальне на понад 6 млн гривень.

Раніше ми писали про те, скільки коштів було витрачено на Нацвідбір Євробачення-2024. Відповідний договір уклали акціонерне товариство "Національна суспільна телерадіокомпанія України" та "1+1 Продакшн".

Віталій Кличко
Київ
дороги
транспорт
гроші

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