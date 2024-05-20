Кличко открыл новый путепровод в Киеве за 2 млрд грн

Мэр Киева на открытии путепровода. Фото: Telegram В. Кличко

В понедельник, 20 мая, в столице Украины открыли движение по новому путепроводу на Оболони. Стоимость строительства развязки обошлась в 2 млрд гривен.

Об открытии движения проинформировал мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Читайте также:

Открытие нового путепровода на Оболони

Как отметил Кличко, речь идет о проезде по улице Полярной: по эстакаде через Богатырскую. Длина нового путепровода составляет 125 метров.

Мэр Киева на путепроводе на Оболони. Источник: Telegram В. Кличко

Работы по строительству начались почти год назад — в июне 2023 года.

Мэр Киева со строителями. Источник: Telegram В. Кличко

Строителям в сжатые сроки удалось установить опоры, смонтировать 72 балки пролетных строений.

Движение транспорта по путепроводу. Источник: Telegram В. Кличко

Обустроили подземный пешеходный переход, установили современное освещение. Также там обустроили велодорожки.

Новый путепровод на Оболони. Источник: Telegram В. Кличко

Ожидается, что полностью завершат работы, открыв движение со съездами по путепроводу, к осени этого года.

Полноценное движение по путепроводу. Источник: Telegram В. Кличко

Намерены также отремонтировать подходы к развязке, участки дороги, в частности на Богатырской, установить пандусы подземного перехода.

Кроме того, планируется установка новых остановок общественного транспорта, осуществление монтажа контактной сети троллейбуса и благоустройство территории.

"Мы делаем все возможное, чтобы обеспечить жизнедеятельность города и комфорт жителей. Обновляем дороги, развязки и мосты там, где это очень необходимо", — подчеркнул мэр столицы.

Строительство путепровода. Источник: Telegram В. Кличко

Стоимость строительства развязки

Тендер на строительство многоуровневой развязки "Киевавтодор" провел в мае 2023 года. Стоимость работ на пересечении улицы Богатырской и Полярной была оценена в 1,315 млрд гривен, во время тендера цена снизилась до 1,29 млрд гривен.

По информации общественной инициативы "Пассажиры Киева", "Киевавтодор" не публиковал проекты, однако по результату проверки государственной аудиторской службы тендера был опубликован экспертный отчет, где указывалось, что стоимость выросла до 1,981 млрд гривен.

В то же время, что входило в сумму 1,315 млрд гривен, точно неизвестно. Возможно, речь шла только о предварительной оценке стоимости объекта или части работ.

Что еще стоит знать

Напомним, в Киевской городской государственной администрации хотят закупить автозапчасти для служебных авто более чем на 6 млн гривен. Также КГГА планирует купить горючее более чем на 6 млн гривен.

Ранее мы писали о том, сколько средств было израсходовано на Нацотбор Евровидения-2024. Соответствующий договор заключили акционерное общество "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" и "1+1 Продакшн".