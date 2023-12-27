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Мільярди на будівництво транспортних розв'язок під час війни — як у КМДА пояснюють витрати

27 грудня 2023 13:06
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Ірина Шпак
редактор
Мільярди на будівництво шляхопроводу у Києві — місцева влада пояснила причини реконструкції
Будівництво автомобільної розв'язки у Києві. Фото: Київавтодор
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Київська міська державна адміністрація розпочала будівництво розв'язки на перехресті Богатирської та Полярної вулиць за кошти з державного бюджету. Проте завершити проєкт доведеться за рахунок міських коштів.

Про це повідомив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник у інтерв'ю Економічній правді.

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Навіщо потрібна реконструкція шляхопроводу

Поворозник відзначив необхідність реконструкції Дегтярівського шляхопроводу, пояснивши її аварійним станом. Він також вважає, що продовження Кільцевої дороги до Оболонського проспекту надасть мешканцям Оболоні альтернативний маршрут виїзду та допоможе зменшити затори на вулиці Олени Теліги.

"Мені держава дала 2,8 мільярда на розвиток транспортної інфраструктури. Це цільові кошти. Субвенція з державного бюджету. Уряд дає під міські цільові програми. Вони ж з мене потім спитають: "Я тобі гроші дав? Чого ти їх не використовуєш?" — сказав заступник голови КМДА.

Він додав, що відсутність державної субвенції на наступний рік змусить використовувати міські кошти для завершення будівництва розв'язки.

"Я її не залишу. Можливо, ми не будемо "малювати губи" розв'язці на Оболоні, але рух пустити по ній треба", — заявив Поворозник.

Щодо можливості використання субвенції на розвиток громадського транспорту, Поворозник позитивно відповів, але зазначив, що такі рішення можуть спричинити протести громадськості.

Що ще треба знати

Нагадаємо, що міський голова Києва Віталій Кличко планує побудувати вулицю від проспекту Петра Григоренка до межі міста в Дарницькому районі. Проте таке будівництво суттєво послабить оборону столиці.

Також ми писали про те, що в Одесі, Харкові та інших містах України люди виходять на акції протесту, щоб висловити своє невдоволення непершочерговими витратами місцевого бюджету. Люди вимагають спрямувати кошти на фронт, а не на ремонт фасадів чи шляхопроводів.

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