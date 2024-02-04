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КМДА планує витратити понад 12 млн гривень на запчастини та пальне — на ProZorro оголосили торги

4 лютого 2024 12:52
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
Міськрада Києва планує закупити пальне та запчастини для службових авто на понад 12 млн гривень
Київська міська державна адміністрація. Фото: КМДА
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

У Київській міській державній адміністрації хочуть закупити автозапчастини для службових авто на понад 6 млн гривень. Також КМДА планує купити пальне на понад 6 млн гривень.

Про це сказано на сайті публічних закупівель ProZorro.

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Детальніше про тендери КМДА

У першій закупівлі гараж КМДА планує придбати 509 запчастин (крім двигунів) до TOYOTA CAMRY, TOYOTA Corolla, TOYOTA AVENSIS, TOYOTA HIGLANDER, HYUNDAI Н1, MERCEDES-BENZ, Fiat Doblo. На це планують витратити 3 млн 467 тис. 456,50 грн.

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Скриншот тендера з сайту ProZorro

У другій закупівлі йдеться про 385 запчастин до двигунів авто марок TOYOTA CAMRY, TOYOTA HIGLANDER, TOYOTA AVENSIS, TOYOTA Corolla, HYUNDAI Н1, Fiat Doblo, MERCEDES-BENZ. За них можуть заплатити до 2 млн 601 тис. 637,50 грн. 

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Скриншот тендера з сайту ProZorro

Всі деталі мають поставити до кінця цього року.

Що ще треба знати

Також на сайті публічних закупівель ProZorro Міськрада Києва оголосила торги на закупівлю пального для автопарку. Так, на бензин та дизпаливо КМДА планує витратити понад 6 млн гривень.

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Скриншот тендера з сайту ProZorro

Мова йде про закупівлю:

  • 100 380 літрів бензину;
  • 16 580 літрів ДП. 

У тендері були відмічені порушення. Зокрема, КМДА звинуватили у порушенні "принципів зійснення публічних закупівель відповідно до Закону, зокрема максимальної економії, ефективності, запобігання корупційним діям і зловживанням". Також було відмічено, що у останніх торгах від Міськради Києва перемагала лише одна мережа АЗС, а саме АЗС KLO. Пізніше до тендерної документації були внесені зміни, проте переможця поки не визначено.

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Скриншот тендера з сайту ProZorro

Пальне мають поставити до кінця 2024 року.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, скільки коштів було витрачено на Нацвідбір Євробачення-2024. Відповідний договір уклали акціонерне товариство "Національна суспільна телерадіокомпанія України" та "1+1 Продакшн".

Київ
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КМДА
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