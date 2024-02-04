Скільки коштів витратили на проведення Нацвідбору Євробачення-2024 — дані ProZorro

Ескіз сцени Євробачення 2024 р. Фото: @Eurovision.com

Акціонерне товариство "Національна суспільна телерадіокомпанія України" підписало договір з "1+1 Продакшн" щодо виробництва аудіальних та аудіовізуальних творів для реалізації творчого проєкту "Пісенний конкурс Євробачення — 2024". Загалом вартість цієї угоди становить майже 11 млн гривень.

Про це йдеться на порталі державних закупівель ProZorro.

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Що відомо про тендер

Вечірнє телевізійне шоу під назвою "Національний відбір на Євробачення-2024" коштувало 10 999 811,46 гривень, які будуть сплачені із державного бюджету України.

Скриншот тендера з сайту ProZorro

У договорі сказано, що гроші пішли зокрема на:

декорації сцени та знімальних майданчиків Нацвідбору;

зйомку, монтаж, звукові та освітлювальні роботи;

спецефекти та сурдопереклад;

обробку результатів голосування;

організацію виступів запрошених артистів;

постановку номерів;

забезпечення роботи преси під час Нацвідбору;

виготовлення телевізійної версії Нацвідбору;

виготовлення титрів.

З повним переліком послуг можна ознайомитися за посиланням.

Скриншот тендера із сайту ProZorro

Згідно з Протоколом, кошти були потрібні не лише на створення контенту, а й на ремонтні роботи. Деякі з робіт можуть здійснюватися без застосування відкритих торгів. А саме:

товарів та послуг (крім послуг з поточного ремонту), вартість яких становить або перевищує 100 тис. грн;

послуг з поточного ремонту, вартість яких становить або перевищує 200 тис. грн;

робіт, вартість якиї становить або перевищує 1,5 млн грн.

"Закупівля послуг необхідна в рамках проєкту "Пісенний конкурс Євробачення-2024", щоб на високому якісному рівні провести фінал Національного відбору ПКЄ-2024", — сказано в протоколі.

Нагадаємо, що у січні 2024 року Державне підприємство телеканал "Рада" підписало договір з київським ТОВ "Кінокіт" щодо виробництва телепрограм для цілодобового інформаційного марафону "Єдині новини #UAразом". Загалом вартість такого договору становить 104,9 мільйона гривень.