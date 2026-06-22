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Головна Фінанси У ЄС обмежують готівкові платежі: що потрібно знати українцям

У ЄС обмежують готівкові платежі: що потрібно знати українцям

Ua ru
Дата публікації: 22 червня 2026 19:55
ЄС готує обмеження на готівкові розрахунки: які ліміти і де встановили
Жінка у супермаркеті, євро в гаманці. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

У країнах ЄС готують нові правила оплати готівкою. Незабаром можуть встановити єдиний ліміт — покупки дорожчі за 10 тисяч євро не можна буде оплачувати банкнотами. Йдеться про дорогі товари та великі угоди. 

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Судово-юридичну газету.

Обмежать лише комерційні платежі. Звичайні перекази між родичами чи знайомими зміни не торкнуться. 

Хоча єдиний ліміт ще не запрацював, у багатьох країнах Європи такі обмеження вже діють, і інколи вони значно жорсткіші. Наприклад, у Греції готівкою можна розрахуватися максимум на 500 євро, а в Іспанії — на 1000 євро під час оплати товарів або послуг. У Франції для місцевих жителів ліміт також становить 1000 євро, тоді як для туристів він вищий — до 15 тисяч євро.

В Італії дозволено платити готівкою до 5000 євро. Такий самий ліміт діє у Литві та Словенії. У Португалії обмеження ще нижче — від 3000 євро готівкові розрахунки вже заборонені.

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У Польщі обмеження стосується лише підприємців. Для них діє ліміт у 15 тисяч злотих, або приблизно 3300 євро. Для звичайних громадян обмежень немає.

Є такі країни, де загального ліміту на готівку поки що встановили. Серед них Німеччина, Австрія, Кіпр, Естонія, Фінляндія, Ірландія, Люксембург, Швеція та Ісландія.

Але і там великі суми контролюють. Наприклад, у Німеччині під час готівкової оплати понад 10 тисяч євро покупець повинен показати документ, що посвідчує особу. 

Також у країнах ЄС діють обмеження на перевезення грошей через кордон. Якщо людина ввозить або вивозить понад 10 тисяч євро готівкою, ці кошти потрібно обов'язково декларувати.

Інші заборони стосуються великих покупок. Так, у Німеччині не можна купувати нерухомість за готівку, а на Мальті - автомобілі, яхти, ювелірні вироби та предмети мистецтва. 

Раніше Новини.LIVE повідомляли про нові правила для терміналів самообслуговування. З 26 червня поповнити картку через такі пристрої можна буде лише після підтвердження номера телефону одноразовим кодом. Це зроблено для посилення безпеки операцій.

Ще Новини.LIVE писали про обмеження на готівку в червні. Українцям зменшили добові ліміти у банкоматах. Наприклад, у ПриватБанку можна зняти лише 20 000 грн на добу. За потреби більшу суму можна отримати через касу у відділеннях.

євро Європа готівка ліміти
Юлія Карпова - Редактор економічних новин
Автор:
Юлія Карпова
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