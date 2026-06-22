ЕС готовит ограничения на наличные расчеты: какие лимиты и где установили

Женщина в супермаркете, евро в кошельке. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В странах ЕС готовятся новые правила оплаты наличными. В скором времени может быть введен единый лимит — покупки стоимостью свыше 10 тысяч евро нельзя будет оплачивать банкнотами. Речь идет о дорогостоящих товарах и крупных сделках.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Судебно-юридическую газету.

Ограничат только коммерческие платежи. Обычные переводы между родственниками или знакомыми изменения не коснутся.

Хотя единый лимит еще не вступил в силу, во многих странах Европы такие ограничения уже действуют, и порой они значительно жестче. Например, в Греции наличными можно расплатиться максимум на 500 евро, а в Испании — на 1000 евро при оплате товаров или услуг. Во Франции для местных жителей лимит также составляет 1000 евро, тогда как для туристов он выше — до 15 тысяч евро.

В Италии разрешено платить наличными до 5000 евро. Такой же лимит действует в Литве и Словении. В Португалии ограничение еще ниже — с суммы 3000 евро наличные расчеты уже запрещены.

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В Польше ограничение касается только предпринимателей. Для них действует лимит в 15 тысяч злотых, или примерно 3300 евро. Для обычных граждан ограничений нет.

Есть такие страны, где общий лимит на наличные пока не установлен. Среди них Германия, Австрия, Кипр, Эстония, Финляндия, Ирландия, Люксембург, Швеция и Исландия.

Но и там крупные суммы подлежат контролю. Например, в Германии при оплате наличными свыше 10 тысяч евро покупатель должен предъявить документ, удостоверяющий личность.

Также в странах ЕС действуют ограничения на перевозку денег через границу. Если человек ввозит или вывозит более 10 тысяч евро наличными, эти средства необходимо обязательно декларировать.

Другие запреты касаются крупных покупок. Так, в Германии нельзя покупать недвижимость за наличные, а на Мальте — автомобили, яхты, ювелирные изделия и предметы искусства.

Ранее Новини.LIVE сообщали о новых правилах для терминалов самообслуживания. С 26 июня пополнить карту через такие устройства можно будет только после подтверждения номера телефона одноразовым кодом. Это сделано для повышения безопасности операций.

Также Новини.LIVE писали об ограничениях на наличные в июне. Украинцам уменьшили суточные лимиты в банкоматах. Например, в ПриватБанке можно снять только 20 000 грн в сутки. При необходимости более крупную сумму можно получить через кассу в отделениях.