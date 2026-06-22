Українців чекають зміни в терміналах самообслуговування: що потрібно зробити перед оплатою

Картка в руці, платіжний термінал EasyPay. Фото: Новини.LIVE, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Українцям, які звикли вносити гроші через термінали самообслуговування, доведеться звикати до нових правил. З 26 червня не вийде поповнити картку, якщо перед цим не підтвердити свій номер телефону через одноразовий код. Обмеження працюватиме незалежно від суми поповнення.

Про нові правила розповідає Новини.LIVE з посиланням на постанову НБУ № 67 від 16 червня 2026 року.

Як працюватиме нова система

Тепер під час проведення операції користувачеві потрібно вказати свій номер мобільного телефону. Після цього на нього надходить одноразовий код у SMS-повідомленні або через автоматичний дзвінок.

Лише після введення цього коду платіж буде завершено. Якщо підтвердження не пройти, операція не відбудеться.

Крім того, на квитанції тепер зазначатиметься повний номер телефону платника.

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Які платежі залишать без підтвердження

Деяких операцій нові вимоги не стосуються. Без введення одноразового коду можна буде:

сплачувати податки;

оплачувати комунальні послуги;

купувати транспортні квитки;

поповнювати проїзні картки;

поповнювати мобільний телефон на суму до 500 грн на місяць для одного номера.

Якщо ж перевищити ліміт у 500 грн, підтвердження через код стане обов'язковим і для поповнення мобільного зв'язку.

Таким чином у НБУ хочуть посилити боротьбу з анонімними грошовими операціями. Банки та платіжні сервіси повинні будуть зберігати інформацію про номер телефону, код підтвердження, дату та час проведення операції. Це допоможе відстежувати кошти сумнівного походження.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що платіжних операторів EasyPay і City24 запідозрили у схемі з відмивання коштів. Через них щомісяця проходять мільярди готівки. Нацбанк перевіряє, чи не використовують такі сервіси для проведення сумнівних операцій.

Також Новини.LIVE писали, що Нацбанк змінив правила карткових платежів. Тепер банки мають надавати клієнтам більше інформації про отримувачів коштів, комісії та призначення платежів. Так українці зможуть краще краще контролювати, куди саме йдуть їхні гроші.