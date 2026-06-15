Банкомати видають менше грошей: що потрібно знати клієнтам ПриватБанку, Ощадбанку та Monobank

Чоловік біля банкомату, гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE.

З 1 червня українцям стало важче знімати готівку. З початку літа великі банки майже одночасно переглянули свої правила та урізали щоденні ліміти в банкоматах.

Детальніше про зміни розповіли експерти YouTube-каналу "Народна думка", повідомляє Новини.LIVE.

Що змінилося для клієнтів ПриватБанку

Найбільше нові обмеження відчують ті, у кого є рахунки в ПриватБанку. Тепер за добу банкомат видає максимум 20 000 гривень.

При цьому точний ліміт вираховується індивідуально — він залежить від статусу вашої картки та налаштувань у мобільному додатку.

Також українцям радять: якщо терміново потрібна велика сума, краще замовляти готівку заздалегідь і забирати її безпосередньо через касу у відділенні.

Читайте також:

На що звернути увагу клієнтам Ощадбанку

В Ощадбанку зміни зачепили власників карток, у яких закінчився термін дії. Якщо раніше через воєнний стан їх роботу продовжували автоматично, то тепер цей термін вичерпано і картка просто перестає обслуговуватися.

Тому людям радять терміново перевірити дату на самому пластику. Якщо вона минула — треба йти у відділення на перевипуск.

Щоб оформити нову картку, візьміть із собою паспорт та код. Сама процедура виготовлення триває до десяти робочих днів.

Що ж до лімітів на готівку, у банкоматі можна знімати від 10 000 до 25 000 гривень кожні 3 години, але не більше 100 000 гривень за добу.

Що відомо про Monobank

Певні обмеження помітили й користувачі Monobank.

Офіційно про нові ліміти банк не заявляв. Проте клієнти скаржаться, що доступні суми для зняття у банкоматах партнерів зменшилися на 30–40% порівняно з минулими місяцями.

Що треба знати пенсіонерам

Для більшості літніх людей нові ліміти не стануть проблемою, адже пенсіонери рідко знімають великі суми за один раз.

Проте під час переказу грошей незнайомцям треба бути дуже обережними. Банк може розцінити підозрілу операцію як шахрайську та миттєво заблокувати доступ до картки.

Що може змінитися найближчим часом

Зараз народні депутати працюють над новим законопроєктом, який має ще більше захистити клієнтів від дій шахраїв.

Якщо документ ухвалять, банки змусять одразу повертати людям викрадені кошти, а вже потім з'ясовувати обставини переказу.

Втім, поки що цей закон не ухвалений і перебуває лише на стадії розгляду.

Раніше Новини.LIVE розповідали, який запас готівки треба мати вдома на випадок відключень світла, перебоїв зі зв'язком чи проблем у роботі банків. Водночас експерти застерігають від зберігання надто великих сум, щоб не наражати себе на небезпеку.

Також Новини.LIVE писали, що українцям варто уважно ставитися до чеків з банкоматів. Багато хто одразу викидає квитанції, але вони можуть містити інформацію про рахунок, залишок коштів або деталі транзакції. Після використання їх краще знищувати.