Скільки валюти купили в Україні у 2023 році

Американська валюта в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Населення України в грудні 2023 року продало комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на 1,570 млрд доларів (в еквіваленті). Операцій купівлі за цей час здійснено на суму 2,596 млрд доларів.

Про це свідчать дані Національного банку України (НБУ).

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У грудні українці купили рекордний за 11 років обсяг валюти (у листопаді 2012 року — 1,523 млрд доларів). Чиста купівля валюти склала 1,026 млрд доларів.

Всього з початку 2023 року українці продали 18,222 млрд доларів і купили 23,015 млрд доларів. Чиста купівля валюти склала 4,793 млрд доларів.

Операції фізосіб з купівлі та продажу іноземної валюти у 2023 році. Джерело: НБУ

Що ще треба знати

Нагадаємо, що у Національному банку України (НБУ) розповіли про зміни у порядку здійснення банками аналізу та перевірки документів під час валютних фінансових операцій. Перелік підозрілих ознак розширили.

Також ми писали про те, що в Україні зріс обсяг непрацюючих бізнес-кредитів у банківському секторі за час повномасштабного вторгнення. Частка підскочила до 44% на початок жовтня 2023 року, до 359 млрд гривень.