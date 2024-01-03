Курс долара та євро на 3 січня — валюта почала дешевшати

Обмінний пункт валют у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У Національному банку України підвищили офіційний курс долара на середу, 3 січня. Водночас банки та обмінники опустили вартість американської валюти.

Про це свідчать дані на офіційному порталі Нацбанку.

Читайте також:

Курс долара, євро та злотого

Так, за даними Нацбанку, на 3 січня офіційний курс встановлений на такому рівні:

долар — 38,08 грн (+0,07);

євро — 41,72 грн (-0,28);

злотий — 9,56 грн (-0,10).

Курс валют у банках

За інформацією сайту Kurs, на готівковому ринку долар подешевшав. У середньому коштує 38,98 гривні. У купівлі — 38,15 гривні (-0,01), а під час продажу — 38,93 гривні (-0,04). Євро у купівлі — 41,92 гривні (-0,09), під час продажу — 43,07 гривні (-0,03).

Свіжий курс долара в українських банках

Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

За даними порталу Minfin, 3 січня в обмінниках долар купують за 38,77 грн (+0,17), продають по 39,20 грн (-0,20). Євро у купівлі коштує 42,45 грн (-0,05), у продажу — 43,17 грн (-0,33).

Якщо вам потрібно швидко конвертувати будь-яку валюту — використовуйте наш зручний калькулятор.

Нагадаємо, у Національному банку України (НБУ) розповіли про зміни у порядку здійснення банками аналізу та перевірки документів під час валютних фінансових операцій. Перелік підозрілих ознак розширили.

Також ми писали, що у Нацбанку оцінили майбутній вплив підвищення податку на прибуток для банків. Стверджують, що у більшості фінустанов вистачать капіталу.