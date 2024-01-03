Курс долара та євро на 3 січня — валюта почала дешевшати

Банки змінили курс долара та євро — скільки коштує валюта
У Національному банку України підвищили офіційний курс долара на середу, 3 січня. Водночас банки та обмінники опустили вартість американської валюти.
Про це свідчать дані на офіційному порталі Нацбанку.
Курс долара, євро та злотого
Так, за даними Нацбанку, на 3 січня офіційний курс встановлений на такому рівні:
- долар — 38,08 грн (+0,07);
- євро — 41,72 грн (-0,28);
- злотий — 9,56 грн (-0,10).
Курс валют у банках
За інформацією сайту Kurs, на готівковому ринку долар подешевшав. У середньому коштує 38,98 гривні. У купівлі — 38,15 гривні (-0,01), а під час продажу — 38,93 гривні (-0,04). Євро у купівлі — 41,92 гривні (-0,09), під час продажу — 43,07 гривні (-0,03).
Свіжий курс долара в українських банках
Курс валют в обмінниках
За даними порталу Minfin, 3 січня в обмінниках долар купують за 38,77 грн (+0,17), продають по 39,20 грн (-0,20). Євро у купівлі коштує 42,45 грн (-0,05), у продажу — 43,17 грн (-0,33).
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Нагадаємо, у Національному банку України (НБУ) розповіли про зміни у порядку здійснення банками аналізу та перевірки документів під час валютних фінансових операцій. Перелік підозрілих ознак розширили.
Також ми писали, що у Нацбанку оцінили майбутній вплив підвищення податку на прибуток для банків. Стверджують, що у більшості фінустанов вистачать капіталу.
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