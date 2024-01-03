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Банки змінили курс долара та євро — скільки коштує валюта

3 січня 2024 09:05
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Іван
Галушко Іван
Редактор
Курс долара та євро на 3 січня — валюта почала дешевшати
Обмінний пункт валют у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Іван
Галушко Іван
Редактор

У Національному банку України підвищили офіційний курс долара на середу, 3 січня. Водночас банки та обмінники опустили вартість американської валюти.

Про це свідчать дані на офіційному порталі Нацбанку.

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Так, за даними Нацбанку, на 3 січня офіційний курс встановлений на такому рівні:

  • долар — 38,08 грн (+0,07);
  • євро — 41,72 грн (-0,28);
  • злотий — 9,56 грн (-0,10).

Курс валют у банках

За інформацією сайту Kurs, на готівковому ринку долар подешевшав. У середньому коштує 38,98 гривні. У купівлі — 38,15 гривні (-0,01), а під час продажу — 38,93 гривні (-0,04). Євро у купівлі — 41,92 гривні (-0,09), під час продажу — 43,07 гривні (-0,03).

Свіжий курс долара в українських банках

 

курс валют на 3 січня
Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

За даними порталу Minfin, 3 січня в обмінниках долар купують за 38,77 грн (+0,17), продають по 39,20 грн (-0,20). Євро у купівлі коштує 42,45 грн (-0,05), у продажу — 43,17 грн (-0,33).

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Нагадаємо, у Національному банку України (НБУ) розповіли про зміни у порядку здійснення банками аналізу та перевірки документів під час валютних фінансових операцій. Перелік підозрілих ознак розширили.

Також ми писали, що у Нацбанку оцінили майбутній вплив підвищення податку на прибуток для банків. Стверджують, що у більшості фінустанов вистачать капіталу.

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