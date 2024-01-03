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В декабре украинцы купили рекордное количество валюты

3 января 2024 15:10
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Ирина Шпак
редактор
Сколько валюты купили в Украине в 2023 году
Американская валюта в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Население Украины в декабре 2023 продало коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на 1,570 млрд долларов (в эквиваленте). Операции покупки за это время совершены на сумму 2,596 млрд долларов.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ).

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Детальнее о валютных операциях в декабре 2023 года

В декабре украинцы купили рекордный за 11 лет объем валюты (в ноябре 2012 года — 1,523 млрд долларов). Чистая покупка валюты составила 1,026 млрд долларов.

Всего с начала 2023 года украинцы продали 18,222 млрд долларов и купили 23,015 млрд долларов. Чистая покупка валюты составила 4,793 млрд долларов.

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Операции физлиц по покупке и продаже иностранной валюты в 2023 году. Источник: НБУ

Что еще нужно знать

Напомним, что в Национальном банке Украины (НБУ) рассказали об изменениях в порядке осуществления банками анализа и проверки документов в ходе валютных финансовых операций . Список подозрительных признаков расширили.

Также мы писали, что в Украине вырос объем неработающих бизнес-кредитов в банковском секторе за время полномасштабного вторжения. Доля подскочила до 44% к началу октября 2023 года, до 359 млрд гривен.

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