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НБУ озвучив обсяг боргу за проблемними кредитами під час війни

3 січня 2024 13:06
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Кредити під час війни — в Україні зростає кількість боржників
Будівля Нацбанку. Фото: NBU
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні зріс обсяг непрацюючих бізнес-кредитів у банківському секторі за час повномасштабного вторгнення. Частка підскочила до 44% на початок жовтня 2023 року, до 359 млрд гривень.

Про це йдеться у грудневому звіті про фінансову стабільність, інформує пресслужба Національного банку.

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Детальніше про проблемні кредити

Згідно з дослідженням фахівців Нацбанку щодо структури непрацюючого портфеля банківської системи і перспектив відновлення платоспроможності позичальників, війна перервала тенденцію зниження NPL (рівень непрацюючих кредитів).

Щоб визначити чинники кредитних втрат у корпоративному портфелі, НБУ опитав 20 банків, що є учасниками цьогорічної оцінки стійкості та врахував відомості про кредити, що визнані дефолтними у результаті оцінки якості активів (AQR).

Як випливає з дослідження, близько третини "воєнних" NPL (кредитів, що стали непрацюючі за період повномасштабної війни) були спровоковані пошкодженнями, руйнуваннями або окупацією виробничих потужностей.

60% — у зв'язку з фінансовими складнощами клієнтів, що прямо не спричинені окупацією чи руйнуванням. У таких клієнтів є найвищі шанси порівняно з іншими відновити графік обслуговування кредитів з відновленням економіки.

Також у дослідженні дійшли висновку, що перспективи відновлення платоспроможності боржників, більша частина активів яких втрачена чи розташована на окупованих територіях чи в "гарячих точках", банки оцінюють песимістично. Відповідні кредити зарезервовані на понад 77%.

Водночас, більш ніж три чверті клієнтів-позичальників, потужності яких не зачепили воєнні дії, надалі обслуговують борг після реструктуризації NPL, часто разом з тілом кредиту.

У цілому банки вчасно оцінюють кредитні втрати та належно відображають — 55% перевірених кредитів визнали дефолтними до прострочення заборгованості на понад 90 днів.

"Маючи досвід попередніх криз, банки підвищили стандарти кредитування і проактивні в реструктуризаціях. Наразі вже реструктуровано 73 млрд грн, або понад 89% визнаних до оцінки стійкості "воєнних" NPL", — наголошується у дослідженні ринку.

Що ще варто знати

Нагадаємо, із січня цього року небанківські фінансові установи почнуть працювати за новими правилами. А саме — "небанки" повинні розкривати умови споживчого кредитування на офіційних сайтах та в рекламній продукції.

Також ми писали, що у 2024 році в Україні передбачається активізація кредитування, зокрема, банки планують акцентувати увагу на наданні автокредитів, іпотеки та позик малому та середньому бізнесу. Прогнозується, що ставки знизяться на 2-4% залежно від виду кредиту, терміну сплати та розміру початкового внеску. Ключовою умовою для зниження відсотків за кредитами стане падіння облікової ставки НБУ.

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