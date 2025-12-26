Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиМодаLifeЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси У Газмережі уточнили, які послуги можна оплатити зимовою тисячею

У Газмережі уточнили, які послуги можна оплатити зимовою тисячею

Ua ru
Дата публікації: 26 грудня 2025 08:50
Послуги Газмережі — на що можна використати 1 тис. грн зимової підтримки
Гроші та комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE

Український оператор газорозподілу "Газмережі" пояснив, на які послуги можна використати одноразову виплату у розмірі 1 тис. грн у межах державної програми "Зимова підтримка". Для цього необхідно здійснити розрахунок зі спецкартки, дотримуючись певних рекомендацій.

Про це йдеться в матеріалах компанії у соцмережі Facebook.

Реклама
Читайте також:

На які послуги "Газмережі" можна використати 1 тис. грн

Як зазначається, якщо українці вчасно оформили від держави одноразову виплату у розмірі 1 тис. грн у межах програми "Зимова підтримка", то нею можна буде розрахуватися за деякі комунальні послуги.

"Друзі, нагадуємо: у межах державної програми зимової підтримки кожна родина отримує 1000 грн, які можна використати для оплати послуг "Газмережі", — йдеться у повідомленні.

Компанія надає можливість здійснити розрахунок відповідною сумою допомоги за такі сервіси:

  1. Послугу з розподілу природного газу;
  2. Технічне обслуговування внутрішніх газових мереж, обладнання.

Для того, щоб спрямувати кошти державної допомоги на оплату, потрібно виконати кілька кроків:

  • увійти у банківський застосунок — авторизуватися у профілі через мобільний застосунок/вебверсію;
  • обрати розділ "Платежі", пункт "Комунальні послуги";
  • внести реквізити одержувача: ЄДРПОУ, IBAN і номер рахунку;
  • зі списку доступних карт обрати карту "Нацкешбеку";
  • підтвердити та зберегти платіж;
  • натиснути "Оплатити".

На що ще дозволяється витратити зимову тисячу

Українці також можуть оплачувати коштами з картки "Нацкешбек" низку продуктів та послуг:

  • інші житлово-комунальні послуги;
  • друковану продукцію/книги;
  • послуги поштових операторів;
  • медикаменти та медвироби;
  • благодійні внески, зокрема на підтримку армії;
  • продукти від українських виробників (крім підакцизних).

Отримані кошти у межах програми "Зимова підтримка" потрібно буде використати до 30 червня 2026 року. 

Право на оформлення виплат мали всі українські громадяни, окрім тих, які перебувають за кордоном або на окупованих територіях.  

Раніше ми писали, що у Газмережі спростували інформацію про нібито надходження "четвертої платіжки". Громадянам не будуть надсилати додаткових квитанцій. 

Також ми розповідали, що вартість розподілу природного газу для українців залишиться незмінна з нового року. Інформація, яка останніми днями з'являється в мережі, є недостовірною, а коригування тарифів можливе тільки для непобутових споживачів.  

комунальні послуги виплати гроші газ Газмережі
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації