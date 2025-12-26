Послуги Газмережі — на що можна використати 1 тис. грн зимової підтримки

Гроші та комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE

Український оператор газорозподілу "Газмережі" пояснив, на які послуги можна використати одноразову виплату у розмірі 1 тис. грн у межах державної програми "Зимова підтримка". Для цього необхідно здійснити розрахунок зі спецкартки, дотримуючись певних рекомендацій.

На які послуги "Газмережі" можна використати 1 тис. грн

Як зазначається, якщо українці вчасно оформили від держави одноразову виплату у розмірі 1 тис. грн у межах програми "Зимова підтримка", то нею можна буде розрахуватися за деякі комунальні послуги.

"Друзі, нагадуємо: у межах державної програми зимової підтримки кожна родина отримує 1000 грн, які можна використати для оплати послуг "Газмережі", — йдеться у повідомленні.

Компанія надає можливість здійснити розрахунок відповідною сумою допомоги за такі сервіси:

Послугу з розподілу природного газу; Технічне обслуговування внутрішніх газових мереж, обладнання.

Для того, щоб спрямувати кошти державної допомоги на оплату, потрібно виконати кілька кроків:

увійти у банківський застосунок — авторизуватися у профілі через мобільний застосунок/вебверсію;

обрати розділ "Платежі", пункт "Комунальні послуги";

внести реквізити одержувача: ЄДРПОУ, IBAN і номер рахунку;

зі списку доступних карт обрати карту "Нацкешбеку";

підтвердити та зберегти платіж;

натиснути "Оплатити".

На що ще дозволяється витратити зимову тисячу

Українці також можуть оплачувати коштами з картки "Нацкешбек" низку продуктів та послуг:

інші житлово-комунальні послуги;

друковану продукцію/книги;

послуги поштових операторів;

медикаменти та медвироби;

благодійні внески, зокрема на підтримку армії;

продукти від українських виробників (крім підакцизних).

Отримані кошти у межах програми "Зимова підтримка" потрібно буде використати до 30 червня 2026 року.

Право на оформлення виплат мали всі українські громадяни, окрім тих, які перебувають за кордоном або на окупованих територіях.

Раніше ми писали, що у Газмережі спростували інформацію про нібито надходження "четвертої платіжки". Громадянам не будуть надсилати додаткових квитанцій.

Також ми розповідали, що вартість розподілу природного газу для українців залишиться незмінна з нового року. Інформація, яка останніми днями з'являється в мережі, є недостовірною, а коригування тарифів можливе тільки для непобутових споживачів.