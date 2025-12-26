Видео
В Газсети уточнили, какие услуги можно оплатить зимней тысячей

В Газсети уточнили, какие услуги можно оплатить зимней тысячей

Ua ru
Дата публикации 26 декабря 2025 08:50
Услуги Газсети — на что можно использовать 1 тыс. грн зимней поддержки
Деньги и коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE

Украинский оператор газораспределения "Газсети" объяснил, на какие услуги можно использовать единовременную выплату в размере 1 тыс. грн в рамках государственной программы "Зимняя поддержка". Для этого необходимо осуществить расчет со спецкарты, следуя определенным рекомендациям.

Об этом говорится в материалах компании в соцсети Facebook.

На какие услуги "Газсети" можно использовать 1 тыс. грн

Как отмечается, если украинцы вовремя оформили от государства единовременную выплату в размере 1 тыс. грн в рамках программы "Зимняя поддержка", то ею можно будет рассчитаться за некоторые коммунальные услуги.

"Друзья, напоминаем: в рамках государственной программы зимней поддержки каждая семья получает 1000 грн, которые можно использовать для оплаты услуг "Газсети", — говорится в сообщении.

Компания предоставляет возможность осуществить расчет соответствующей суммой помощи за такие сервисы:

  1. Услугу по распределению природного газа;
  2. Техническое обслуживание внутренних газовых сетей, оборудования.

Для того, чтобы направить средства государственной помощи на оплату, нужно выполнить несколько шагов:

  • войти в банковское приложение — авторизоваться в профиле через мобильное приложение/вебверсию;
  • выбрать раздел "Платежи", пункт "Коммунальные услуги";
  • внести реквизиты получателя: ЕГРПОУ, IBAN и номер счета;
  • из списка доступных карт выбрать карту "Нацкэшбэк";
  • подтвердить и сохранить платеж;
  • нажать "Оплатить".

На что еще разрешается потратить зимнюю тысячу

Украинцы также могут оплачивать средствами с карты "Нацкэшбэк" ряд продуктов и услуг:

  • другие жилищно-коммунальные услуги;
  • печатную продукцию/книги;
  • услуги почтовых операторов;
  • медикаменты и медизделия;
  • благотворительные взносы, в частности на поддержку армии;
  • продукты от украинских производителей (кроме подакцизных).

Полученные средства в рамках программы "Зимняя поддержка" нужно будет использовать до 30 июня 2026 года.

Право на оформление выплат имели все украинские граждане, кроме тех, которые находятся за границей или на оккупированных территориях.

Ранее мы писали, что в Газсети опровергли информацию о якобы поступлении "четвертой платежки". Гражданам не будут присылать дополнительных квитанций.

Также мы рассказывали, что стоимость распределения природного газа для украинцев останется неизменной с нового года. Информация, которая в последние дни появляется в сети, является недостоверной, а корректировка тарифов возможна только для небытовых потребителей.

коммунальные услуги выплаты деньги газ Газсети
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
