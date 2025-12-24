Тариф на доставку газу — для кого зміняться ціни у 2026 році

Гроші та комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE

В Україні з 1 січня 2026 року вартість доставки природного газу для населення залишиться на колишньому рівні. Коригування тарифів очікується лише для непобутових споживачів.

Про це повідомляє пресслужба "Газмережі" у соціальній мережі Facebook.

Що буде з тарифами на доставку газу у 2026 році

Як зазначають у компанії, останніми днями в мережі інтернет з'являється недостовірна інформація про нову вартість розподілу природного газу для українців. Там пояснили, які саме зміни будуть запроваджені на ринку з нового року.

Зокрема, тарифи на доставку газу для населення залишаться незмінними. Вартість буде фіксованою на весь час воєнного стану в країні та ще пів року після завершення.

Водночас, передбачається коригування тарифів на доставку для непобутових споживачів. Для такої категорії підвищення відбудеться у два етапи:

з 1 січня 2026 року;

з 1 квітня 2026 року.

"Просимо довіряти виключно офіційним джерелам та не поширювати чутки. Відповіді на актуальні питання завжди можете знайти на цій сторінці та сторінці наших філій", — йдеться у повідомленні.

Лише від обсягів використаного газу залежатиме те, яку суму за розподіл будуть сплачувати споживачі у 2026 році.

Скільки коштуватиме 1 куб. м. газу у січні

Кабінет Міністрів пролонгував дію спецобов’язків для учасників ринку природного газу до кінця березня 2026 року. Завдяки цьому вартість газу для населення до кінця опалювального сезону залишиться незмінною — 7,42 тис. грн за 1 тис. кубометрів (або 7,42 грн за 1 куб. м).

Як зазначала прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, вартість блакитного палива для бюджетних установ теж не зазнає жодних змін. Очікується, що ціна перебуватиме на рівні 16,39 тис. грн за 1 куб. м.

Підвищення тарифів на газ для населення не передбачається, адже в країні на час воєнного стану встановлено мораторій на зміну цін.

