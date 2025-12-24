Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиМодаЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси У Газмережі уточнили, для кого підвищать тариф на доставку газу

У Газмережі уточнили, для кого підвищать тариф на доставку газу

Ua ru
Дата публікації: 24 грудня 2025 08:50
Тариф на доставку газу — для кого зміняться ціни у 2026 році
Гроші та комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE

В Україні з 1 січня 2026 року вартість доставки природного газу для населення залишиться на колишньому рівні. Коригування тарифів очікується лише для непобутових споживачів. 

Про це повідомляє пресслужба "Газмережі" у соціальній мережі Facebook.

Реклама
Читайте також:

Що буде з тарифами на доставку газу у 2026 році

Як зазначають у компанії, останніми днями в мережі інтернет з'являється недостовірна інформація про нову вартість розподілу природного газу для українців. Там пояснили, які саме зміни будуть запроваджені на ринку з нового року. 

Зокрема, тарифи на доставку газу для населення залишаться незмінними. Вартість буде фіксованою на весь час воєнного стану в країні та ще пів року після завершення.

Водночас, передбачається коригування тарифів на доставку для непобутових споживачів. Для такої категорії підвищення відбудеться у два етапи:

  • з 1 січня 2026 року; 
  • з 1 квітня 2026 року. 

"Просимо довіряти виключно офіційним джерелам та не поширювати чутки. Відповіді на актуальні питання завжди можете знайти на цій сторінці та сторінці наших філій", — йдеться у повідомленні.

Лише від обсягів використаного газу залежатиме те, яку суму за розподіл будуть сплачувати споживачі у 2026 році.

Скільки коштуватиме 1 куб. м. газу у січні

Кабінет Міністрів пролонгував дію спецобов’язків для учасників ринку природного газу до кінця березня 2026 року. Завдяки цьому вартість газу для населення до кінця опалювального сезону залишиться незмінною — 7,42 тис. грн за 1 тис. кубометрів (або 7,42 грн за 1 куб. м). 

Як зазначала прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, вартість блакитного палива для бюджетних установ теж не зазнає жодних змін. Очікується, що ціна перебуватиме на рівні 16,39 тис. грн за 1 куб. м. 

Підвищення тарифів на газ для населення не передбачається, адже в країні на час воєнного стану встановлено мораторій на зміну цін. 

Раніше ми писали, що уряд закликав Нацкомісію з держрегулювання у сфері енергетики та комунпослуг не підвищувати тарифи водоканалів для простих споживачів. Там вважають, що змінювати ціни у бік підвищення недоцільно під час війни. 

Також ми розповідали, що в Нафтогазі пояснили, навіщо передбачена можливість видачі довідки про відсутність заборгованості за природний газ. Такий документ може знадобитися у низці випадків, зокрема, під час оформлення субсидії.  

тарифи комунальні послуги ЖКГ газ ціни
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації