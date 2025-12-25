Розрахунки за газ — чи чекати українцям на четверту платіжку за блакитне паливо

Гроші та комунальні квитанції. Фото: Новини.LIVE

Найбільший оператор газорозподілу в країні "Газмережі" пояснив, чи варто українським споживачам очікувати на надходження так званої "четвертої платіжки". У мережі поширюються повідомлення про появу нової квитанції за газ.

Про це йдеться у матеріалах пресслужби "Газмережі" у соцмережі Facebook.

Чи чекати українцям на "четверту платіжку" за газ

У компанії спростували інформацію, поширену у мережі, щодо надходження громадянам "четвертої платіжки". Йдеться нібито про додаткову квитанцію для власників котлів і плит.

"У ЗМІ з’являються повідомлення про нібито "четверту платіжку за газ" для власників котлів і плит. Ця інформація не відповідає дійсності", — йдеться у повідомленні.

У Газмережі наголосили, що єдиним регулярним нарахуванням для всіх клієнтів є плата за доставку газу. За ці кошти громадянам гарантоване стабільне газопостачання та оперативне відновлення мереж після ворожих обстрілів.

Також є додаткова, "третя платіжка", яку отримають мешканці багатоповерхівок за технічне обслуговування газових мереж у будинках. Йдеться про разовий платіж, який нараховують тільки після виконання робіт.

Жодних інших обов’язкових рахунків для громадян, зокрема "четвертої квитанції", не існує.

Громадяни можуть також замовити перевірку газового обладнання в будинках за бажанням. Таке обстеження газових приладів може відбуватися тільки за ініціативи власників житла.

Кому надійде третя квитанція за газ

Щодо "третьої платіжки", у компанії зауважили, що на таку квитанцію слід чекати один раз на три чи п’ять років залежно від віку будинку:

понад 25 років — один раз у три роки;

менш ніж 25 років — один раз у п’ять років.

З огляду на це, наступного місяця загалом доведеться заплатити за газ більше лише тим, де в будинках було проведено техобстеження.

У квитанції буде вказана сумарна вартість за проведені роботи, розділена на кількість жителів, за винятком тих, хто не є споживачем природного газу. На її формування впливатимуть такі фактори:

кількість квартир у будинку;

число газових стояків;

протяжність газопроводів, що є спільною сумісною власністю;

кількість встановлених запірних приладів;

дистанція від газового господарства до будівлі.

Вартість послуги матиме такий діапазон: від понад 100 грн до більш ніж 1 тис. грн.

Раніше ми писали, що в Газмережі спростували інформацію про зростання ціни на доставку газу. Там зауважили, що з нового року передбачається підвищення тарифів для непобутових споживачів.

Також ми розповідали, що українці можуть оплачувати рахунки за газ через застосунок "Куб", однак за такий спосіб передбачена комісія. Йдеться про стягнення 1% від суми.