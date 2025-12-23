Відео
Головна Фінанси Тарифи на воду — уряд звернувся до НКРЕКП щодо підвішення

Тарифи на воду — уряд звернувся до НКРЕКП щодо підвищення

Ua ru
Дата публікації: 23 грудня 2025 17:35
Уряд звернувся до НКРЕКП щодо підвищення тарифів на воду — що відомо
Платіжка в руках. Фото: Новини.LIVE

Кабінет Міністрів України закликав Нацкомісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), не ухвалювати рішення про підвищення тарифів водоканалів для побутових споживачів. В уряді наполягають, що тарифи на воду для людей мають залишитися без змін.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко у Telegram.

Читайте також:

"Уряд звернувся до НКРЕКП про відтермінування запланованих тарифних змін. Наша позиція чітка: в умовах війни люди не повинні відчувати додаткового фінансового тиску", — йдеться у дописі.

Свириденко наголосила, що уряд повинен напрацювати компромісний підхід, який дозволить одночасно захистити інтереси споживачів і врахувати фінансові потреби надавачів послуг. За її словами, зокрема водоканали мають працювати стабільно, не зазнаючи збитків і не накопичуючи боргових зобов’язань.

Якими будуть тарифи на електроенергію з 1 січня

В Україні для побутових споживачів і надалі діятиме тариф на електроенергію у розмірі 4,32 грн за 1 кВт-год. Така ціна зберігатиметься щонайменше до 30 квітня 2026 року. Після цієї дати уряд або перегляне тариф, або продовжить його дію без змін.

Відповідне рішення ухвалив Кабінет Міністрів, продовживши механізм спеціальних зобов’язань на ринку електроенергії.

Що буде з тарифами на газ у 2026 році

Кабінет Міністрів продовжив дію спеціальних обов’язків для учасників ринку природного газу до 31 березня 2026 року. Це означає, що ціна газу для населення залишатиметься незмінною — 7 420 грн за 1 000 кубометрів (або 7,42 грн за кубометр).

Вартість газу для бюджетних установ також не зміниться — 16 390 грн за 1 000 кубометрів.

Раніше ми розповідали, чому рахунки українців за світло не змінюються попри постійні відключення електроенергії.

Також дізнавайтеся, чи подорожчає газ після війни. 

Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
