Главная Финансы В Газсети уточнили, для кого повысят тариф на доставку газа

В Газсети уточнили, для кого повысят тариф на доставку газа

Ua ru
Дата публикации 24 декабря 2025 08:50
Тариф на доставку газа — для кого изменятся цены в 2026 году
Деньги и коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE

В Украине с 1 января 2026 года стоимость доставки природного газа для населения останется на прежнем уровне. Корректировка тарифов ожидается только для небытовых потребителей.

Об этом сообщает пресс-служба "Газсети" в социальной сети Facebook.

Что будет с тарифами на доставку газа в 2026 году

Как отмечают в компании, в последние дни в сети интернет появляется недостоверная информация о новой стоимости распределения природного газа для украинцев. Там объяснили, какие именно изменения будут введены на рынке с нового года.

В частности, тарифы на доставку газа для населения останутся неизменными. Стоимость будет фиксированной на все время военного положения в стране и еще полгода после завершения.

В то же время, предусматривается корректировка тарифов на доставку для небытовых потребителей. Для такой категории повышение произойдет в два этапа:

  • с 1 января 2026 года;
  • с 1 апреля 2026 года.

"Просим доверять исключительно официальным источникам и не распространять слухи. Ответы на актуальные вопросы всегда можете найти на этой странице и странице наших филиалов", — говорится в сообщении.

Только от объемов использованного газа будет зависеть то, какую сумму за распределение будут платить потребители в 2026 году.

Сколько будет стоить 1 куб. м. газа в январе

Кабинет Министров пролонгировал действие спецобязательств для участников рынка природного газа до конца марта 2026 года. Благодаря этому стоимость газа для населения до конца отопительного сезона останется неизменной — 7,42 тыс. грн за 1 тыс. кубометров (или 7,42 грн за 1 куб. м).

Как отмечала премьер-министр Юлия Свириденко, стоимость голубого топлива для бюджетных учреждений тоже не претерпит никаких изменений. Ожидается, что цена будет находиться на уровне 16,39 тыс. грн за 1 куб. м.

Повышение тарифов на газ для населения не предвидится, ведь в стране на время военного положения установлен мораторий на изменение цен.

Ранее мы писали, что правительство призвало Нацкомиссию по госрегулированию в сфере энергетики и коммунуслуг не повышать тарифы водоканалов для простых потребителей. Там считают, что менять цены в сторону повышения нецелесообразно во время войны.

Также мы рассказывали, что в Нафтогазе объяснили, зачем предусмотрена возможность выдачи справки об отсутствии задолженности за природный газ. Такой документ может понадобиться в ряде случаев, в частности, при оформлении субсидии.

тарифы коммунальные услуги ЖКХ газ цены
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
