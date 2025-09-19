Актуалізація даних клієнтів Газмережі — кому терміново необхідна та як пройти

Комунальні платіжки та гроші. Фото: Новини.LIVE

Клієнтів філій "Газмережі" закликали своєчасно проходити процедуру з актуалізації даних. Це дозволить убезпечити домогосподарство від зайвих боргів за природний газ, непорозумінь і не дасть можливості нараховувати плату за непроживання в оселі.

Про важливість оновлення даних розповіли у пресслужбі Харківської міської філії "Газмережі".

Як зазначили у компанії, громадяни можуть мати проблеми із точністю нарахованих сум до сплати у комунальних квитанціях. Такий розвиток подій можливий у разі неповідомлення про певні зміни, від яких залежить точність нарахувань.

Для того, щоб облік споживання природного газу та виставлення рахунків надалі залишалися коректними, громадянам важливо своєчасно оновлювати персональні дані. Такий підхід дозволить уникнути заборгованості та непорозумінь.

У "Газмережі" назвали три основні випадки, коли клієнтам у терміновому порядку варто подбати про актуалізацію даних:

У разі зміни власника житла. Якщо у помешканні сталися зміни щодо кількості зареєстрованих осіб. У разі зміни прізвища чи інших персональних даних.

Куди звертатися для зміни даних та необхідні документи

Громадяни можуть оновити дані у Центрах обслуговування клієнтів. У разі особистого звернення менеджери компанії допоможуть швидко внести всі потрібні зміни.

Для цього знадобиться такий пакет документів:

паспорт власника та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду (копії);

документ, де підтверджується право власності на квартиру чи будинок (це може бути витяг, ордер або інший документ (копії);

техпаспорт на домоволодіння (копія);

письмова згода всіх співвласників (за необхідності у разі зміни власника житла);

довідка про склад зареєстрованих осіб (у разі зміни кількості тих, хто проживає в оселі).

"Звертайтеся до Центрів обслуговування клієнтів Харківської міської філії "Газмережі". Менеджери наддадуть консультацію та внесуть усі необхідні зміни у ваш особовий рахунок", — повідомили у компанії.

