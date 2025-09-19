Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяШтабДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоСмакГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦКTravelКіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси У Газмережі розповіли, кому терміново потрібна актуалізація даних

У Газмережі розповіли, кому терміново потрібна актуалізація даних

Ua ru
Дата публікації: 19 вересня 2025 08:50
Актуалізація даних клієнтів Газмережі — кому терміново необхідна та як пройти
Комунальні платіжки та гроші. Фото: Новини.LIVE

Клієнтів філій "Газмережі" закликали своєчасно проходити процедуру з актуалізації даних. Це дозволить убезпечити домогосподарство від зайвих боргів за природний газ, непорозумінь і не дасть можливості нараховувати плату за непроживання в оселі.

Про важливість оновлення даних розповіли у пресслужбі Харківської міської філії "Газмережі".

Реклама
Читайте також:

Кому з клієнтів Газмережі необхідна термінова актуалізація даних

Як зазначили у компанії, громадяни можуть мати проблеми із точністю нарахованих сум до сплати у комунальних квитанціях. Такий розвиток подій можливий у разі неповідомлення про певні зміни, від яких залежить точність нарахувань.

Для того, щоб облік споживання природного газу та виставлення рахунків надалі залишалися коректними, громадянам важливо своєчасно оновлювати персональні дані. Такий підхід дозволить уникнути заборгованості та непорозумінь.

У "Газмережі" назвали три основні випадки, коли клієнтам у терміновому порядку варто подбати про актуалізацію даних:

  1. У разі зміни власника житла.
  2. Якщо у помешканні сталися зміни щодо кількості зареєстрованих осіб.
  3. У разі зміни прізвища чи інших персональних даних.

Куди звертатися для зміни даних та необхідні документи

Громадяни можуть оновити дані у Центрах обслуговування клієнтів. У разі особистого звернення менеджери компанії допоможуть швидко внести всі потрібні зміни.

Для цього знадобиться такий пакет документів:

  • паспорт власника та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду (копії);
  • документ, де підтверджується право власності на квартиру чи будинок (це може бути витяг, ордер або інший документ (копії);
  • техпаспорт на домоволодіння (копія);
  • письмова згода всіх співвласників (за необхідності у разі зміни власника житла);
  • довідка про склад зареєстрованих осіб (у разі зміни кількості тих, хто проживає в оселі).

"Звертайтеся до Центрів обслуговування клієнтів Харківської міської філії "Газмережі". Менеджери наддадуть консультацію та внесуть усі необхідні зміни у ваш особовий рахунок", — повідомили у компанії.

Раніше ми повідомляли про можливість сучасного розрахунку за газ за електронними платіжками. У Нафтогазі розповіли, що модернізація оплати наслідує світові тренди у питанні екологічності та комфорту. 

Також ми писали про послугу щодо отримання актів звірки від ГК "Нафтогаз України" щодо стану розрахунків між клієнтом та компанією. Такий документ громадяни можуть самостійно оформити.  

комунальні послуги облгази гроші газопостачання газ
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації