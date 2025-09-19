Актуализация данных клиентов Газсети — кому срочно необходима и как пройти

Коммунальные платежки и деньги. Фото: Новини

Клиентов филиалов "Газсети" призвали своевременно проходить процедуру по актуализации данных. Это позволит обезопасить домохозяйство от лишних долгов за природный газ, недоразумений и не даст возможности начислять плату за непроживание в доме.

О важности обновления данных рассказали в пресс-службе Харьковского городского филиала "Газсети".

Кому из клиентов Газсети необходима срочная актуализация данных

Как отметили в компании, граждане могут иметь проблемы с точностью начисленных сумм к оплате в коммунальных квитанциях. Такое развитие событий возможно в случае неуведомления об определенных изменениях, от которых зависит точность начислений.

Для того, чтобы учет потребления природного газа и выставления счетов в дальнейшем оставались корректными, гражданам важно своевременно обновлять персональные данные. Такой подход позволит избежать задолженности и недоразумений.

В "Газсети" назвали три основных случая, когда клиентам в срочном порядке стоит позаботиться об актуализации данных:

В случае смены собственника жилья. Если в доме произошли изменения по количеству зарегистрированных лиц. В случае изменения фамилии или других персональных данных.

Куда обращаться для изменения данных и необходимые документы

Граждане могут обновить данные в Центрах обслуживания клиентов. В случае личного обращения менеджеры компании помогут быстро внести все необходимые изменения.

Для этого понадобится такой пакет документов:

паспорт владельца и справка о присвоении идентификационного кода (копии);

документ, где подтверждается право собственности на квартиру или дом (это может быть выписка, ордер или другой документ (копии);

техпаспорт на домовладение (копия);

письменное согласие всех совладельцев (при необходимости в случае смены собственника жилья);

справка о составе зарегистрированных лиц (в случае изменения количества проживающих в доме).

"Обращайтесь в Центры обслуживания клиентов Харьковского городского филиала "Газсети". Менеджеры предоставят консультацию и внесут все необходимые изменения в ваш лицевой счет", — сообщили в компании.

