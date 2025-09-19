Видео
Главная Финансы В Газсети рассказали, кому срочно требуется актуализация данных

В Газсети рассказали, кому срочно требуется актуализация данных

Ua ru
Дата публикации 19 сентября 2025 08:50
Актуализация данных клиентов Газсети — кому срочно необходима и как пройти
Коммунальные платежки и деньги. Фото: Новини

Клиентов филиалов "Газсети" призвали своевременно проходить процедуру по актуализации данных. Это позволит обезопасить домохозяйство от лишних долгов за природный газ, недоразумений и не даст возможности начислять плату за непроживание в доме.

О важности обновления данных рассказали в пресс-службе Харьковского городского филиала "Газсети".

Читайте также:

Кому из клиентов Газсети необходима срочная актуализация данных

Как отметили в компании, граждане могут иметь проблемы с точностью начисленных сумм к оплате в коммунальных квитанциях. Такое развитие событий возможно в случае неуведомления об определенных изменениях, от которых зависит точность начислений.

Для того, чтобы учет потребления природного газа и выставления счетов в дальнейшем оставались корректными, гражданам важно своевременно обновлять персональные данные. Такой подход позволит избежать задолженности и недоразумений.

В "Газсети" назвали три основных случая, когда клиентам в срочном порядке стоит позаботиться об актуализации данных:

  1. В случае смены собственника жилья.
  2. Если в доме произошли изменения по количеству зарегистрированных лиц.
  3. В случае изменения фамилии или других персональных данных.

Куда обращаться для изменения данных и необходимые документы

Граждане могут обновить данные в Центрах обслуживания клиентов. В случае личного обращения менеджеры компании помогут быстро внести все необходимые изменения.

Для этого понадобится такой пакет документов:

  • паспорт владельца и справка о присвоении идентификационного кода (копии);
  • документ, где подтверждается право собственности на квартиру или дом (это может быть выписка, ордер или другой документ (копии);
  • техпаспорт на домовладение (копия);
  • письменное согласие всех совладельцев (при необходимости в случае смены собственника жилья);
  • справка о составе зарегистрированных лиц (в случае изменения количества проживающих в доме).

"Обращайтесь в Центры обслуживания клиентов Харьковского городского филиала "Газсети". Менеджеры предоставят консультацию и внесут все необходимые изменения в ваш лицевой счет", — сообщили в компании.

Ранее мы сообщали о возможности современного расчета за газ по электронным платежкам. В Нафтогазе рассказали, что модернизация оплаты следует мировым трендам в вопросе экологичности и комфорта.

Также мы писали об услуге по получению актов сверки от ГК "Нафтогаз Украины" о состоянии расчетов между клиентом и компанией. Такой документ граждане могут самостоятельно оформить.

Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
