Розрахунок за газ — Нафтогаз закликав платити за газ інакше

Оплата за газ по-новому — що треба знати клієнтам Нафтогазу
У газопостачальній компанії "Нафтогаз України" закликають клієнтів переходити на сучасний вид оплати. Громадяни можуть розраховуватися онлайн в особистому кабінеті та чат-ботах за електронними платіжками замість паперових.
Про це йдеться у повідомленні пресслужби Нафтогазу у соцмережі Facebook.
Що треба знати про сучасний розрахунок за газ
У Нафтогазі зазначили, що модернізували систему оплати за природний газ, що передбачає поступовий перехід від паперових до електронних квитанцій. Таке рішення відповідає глобальним трендам у питанні екологічності та зручності.
Споживачам можна робити розрахунки в електронному вигляді, не чекаючи паперових квитанцій, що дає змогу економити час та не хвилюватись про втрату платіжок.
Онлайн-рахунок доступний з 10-го числа, а паперовий надходить після 20-го.
"Навіщо чекати паперову платіжку в поштовій скриньці, якщо її можна отримати раніше — просто в телефоні чи на комп’ютері? Цифровий формат рахунку не залежить від погоди чи будь-яких інших чинників. Зазвичай його можна переглянути вже до 12-го числа кожного місяця, сплатити у кілька кліків — і мати під рукою архів оплат у будь-який момент", — йдеться в повідомленні.
Як відмовитись від паперової платіжки
У газопостачальній компанії розповіли, що онлайн-платіжки надсилають завжди вчасно. Для цього необхідно скористатися:
- особистим кабінетом на my.gas.ua;
- чат-ботом компанії у Viber чи Telegram;
- електронною поштою.
Щоб відмовитись від паперових платіжок, потрібно:
- перейти в особистий кабінет на my.gas.ua;
- зайти в "Налаштування";
- увімкнути опцію "Отримувати рахунки онлайн".
"Онлайн-формат рахунку — це швидко, зручно й екологічно. Якщо ще не перейшли — час спробувати", — додали у компанії.
