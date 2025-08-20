Розрахунок за газ — Нафтогаз закликав платити за газ інакше

Комунальні платіжки в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У газопостачальній компанії "Нафтогаз України" закликають клієнтів переходити на сучасний вид оплати. Громадяни можуть розраховуватися онлайн в особистому кабінеті та чат-ботах за електронними платіжками замість паперових.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Нафтогазу у соцмережі Facebook.

Що треба знати про сучасний розрахунок за газ

У Нафтогазі зазначили, що модернізували систему оплати за природний газ, що передбачає поступовий перехід від паперових до електронних квитанцій. Таке рішення відповідає глобальним трендам у питанні екологічності та зручності.

Споживачам можна робити розрахунки в електронному вигляді, не чекаючи паперових квитанцій, що дає змогу економити час та не хвилюватись про втрату платіжок.

Онлайн-рахунок доступний з 10-го числа, а паперовий надходить після 20-го.

"Навіщо чекати паперову платіжку в поштовій скриньці, якщо її можна отримати раніше — просто в телефоні чи на комп’ютері? Цифровий формат рахунку не залежить від погоди чи будь-яких інших чинників. Зазвичай його можна переглянути вже до 12-го числа кожного місяця, сплатити у кілька кліків — і мати під рукою архів оплат у будь-який момент", — йдеться в повідомленні.

Ілюстрація. Джерело: Нафтогаз

Як відмовитись від паперової платіжки

У газопостачальній компанії розповіли, що онлайн-платіжки надсилають завжди вчасно. Для цього необхідно скористатися:

особистим кабінетом на my.gas.ua;

чат-ботом компанії у Viber чи Telegram;

електронною поштою.

Щоб відмовитись від паперових платіжок, потрібно:

перейти в особистий кабінет на my.gas.ua;

зайти в "Налаштування";

увімкнути опцію "Отримувати рахунки онлайн".

"Онлайн-формат рахунку — це швидко, зручно й екологічно. Якщо ще не перейшли — час спробувати", — додали у компанії.

Раніше ми писали, коли надійдуть рахунки та як оплатити послугу з техобслуговування. Рахунки необхідно оплачувати кожні три-п'ять років залежно від віку будинку.

Також ми розповідали, що громадяни можуть отримати акт звірки від ГК "Нафтогаз України". У документі буде вказаний стан взаєморозрахунків між клієнтами та компанією, що дасть змогу перевірити нарахування.