Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабПсихологіяАвтоВійнаГороскопTravelАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Оплата за газ по-новому — що треба знати клієнтам Нафтогазу

Оплата за газ по-новому — що треба знати клієнтам Нафтогазу

Ua ru
Дата публікації: 20 серпня 2025 09:04
Розрахунок за газ — Нафтогаз закликав платити за газ інакше
Комунальні платіжки в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У газопостачальній компанії "Нафтогаз України" закликають клієнтів переходити на сучасний вид оплати. Громадяни можуть розраховуватися онлайн в особистому кабінеті та чат-ботах за електронними платіжками замість паперових.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Нафтогазу у соцмережі Facebook. 

Реклама
Читайте також:

Що треба знати про сучасний розрахунок за газ  

У Нафтогазі зазначили, що модернізували систему оплати за природний газ, що передбачає поступовий перехід від паперових до електронних квитанцій. Таке рішення відповідає глобальним трендам у питанні екологічності та зручності. 

Споживачам можна робити розрахунки в електронному вигляді, не чекаючи паперових квитанцій, що дає змогу економити час та не хвилюватись про втрату платіжок.

Онлайн-рахунок доступний з 10-го числа, а паперовий надходить після 20-го.

"Навіщо чекати паперову платіжку в поштовій скриньці, якщо її можна отримати раніше — просто в телефоні чи на комп’ютері? Цифровий формат рахунку не залежить від погоди чи будь-яких інших чинників. Зазвичай його можна переглянути вже до 12-го числа кожного місяця, сплатити у кілька кліків — і мати під рукою архів оплат у будь-який момент", — йдеться в повідомленні.

Нафтогаз
Ілюстрація. Джерело: Нафтогаз

Як відмовитись від паперової платіжки

У газопостачальній компанії розповіли, що онлайн-платіжки надсилають завжди вчасно. Для цього необхідно скористатися:

  • особистим кабінетом на my.gas.ua;
  • чат-ботом компанії у Viber чи Telegram;
  • електронною поштою.

Щоб відмовитись від паперових платіжок, потрібно:

  • перейти в особистий кабінет на my.gas.ua;
  • зайти в "Налаштування";
  • увімкнути опцію "Отримувати рахунки онлайн".

"Онлайн-формат рахунку — це швидко, зручно й екологічно. Якщо ще не перейшли — час спробувати", — додали у компанії.

Раніше ми писали, коли надійдуть рахунки та як оплатити послугу з техобслуговування. Рахунки необхідно оплачувати кожні три-п'ять років залежно від віку будинку. 

Також ми розповідали, що громадяни можуть отримати акт звірки від ГК "Нафтогаз України". У документі буде вказаний стан взаєморозрахунків між клієнтами та компанією, що дасть змогу перевірити нарахування. 

комунальні послуги Нафтогаз ЖКГ гроші газопостачання газ
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації