Головна Фінанси Помилки в оплаті рахунків за газ — Нафтогаз звернувся до клієнтів

Помилки в оплаті рахунків за газ — Нафтогаз звернувся до клієнтів

Ua ru
Дата публікації: 22 серпня 2025 08:50
Оплата рахунків за газ — коли і як Нафтогаз може повернути кошти
Комунальні платіжки та гроші. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У газопостачальній компанії "Нафтогаз України" розповіли клієнтам про правила повернення коштів у разі допущення помилок в оплаті рахунків за природний газ. У таких ситуаціях необхідно дотримуватися чіткого алгоритму дій, адже автоматичне повернення коштів не передбачене. 

Про це повідомляє пресцентр Нафтогазу у соціальній мережі Facebook. 

Читайте також:

Коли можуть повернути кошти з оплати рахунків за газ

Громадяни, які є клієнтами ГК "Нафтогаз України", можуть розраховуватися за блакитне паливо як в особистому кабінеті за електронними платіжками, так і в банках чи офісах газопостачальної компанії. В обох випадках можуть бути допущені помилки. 

"У нашому ритмі життя помилки — не виняток. І під час оплати за газ теж можливі неточності, наприклад, ввели не ту суму або ж не ту цифру у реквізитах", — повідомляють у Нафтогазі.

Найчастіше помилкова оплата за газ трапляється у такому вигляді:

  • не вказаний номер особового рахунка;
  • допущені помилки у цифрах;
  • кошти внесені на чужий рахунок.
Нафтогаз
Ілюстрація. Джерело: Нафтогаз у Fb

Як повернути помилково відправлені кошти

Як пояснили у Нафтогазі, ситуацію можна виправити, адже передбачена процедура повернення помилкової оплати за газ. 

Для цього достатньо написати заяву в довільній формі на повернення переплачених коштів, зробити чітку фотографію чеку з помилковою оплатою та передати компанії.

Громадяни мають дотримуватися такого алгоритму дій для повернення коштів:

  1. Написати заяву на повернення за встановленим зразком.  
  2. Прикріпити копії паспорта та ідентифікаційного коду.
  3. Додати чітку фотокартку або скан квитанції (чек/банківська виписка).
  4. Прикріпити довідку з банківськими реквізитами свого рахунку (IBAN/МФО банку/ЄДРПОУ банку).
  5. Передати документи у будь-який зручний спосіб: на електронну адресу: client@gas.ua; поштою: 25009, м. Кропивницький, отримувач — ТОВ "ГК "Нафтогаз України".

"Ситуація вирішується легко, якщо діяти за алгоритмом", — додали у газопостачальній компанії.

Раніше ми писали про сучасний розрахунок за газ, що передбачає перехід від паперових до електронних платіжок. У Нафтогазі повідомили, що модернізована система оплати за газ відповідає світовим трендам у питанні екологічності та комфорту. 

Також ми розповідали про акти звірки від ГК "Нафтогаз України", які громадяни можуть оформити самостійно. У таких документах вказують стан розрахунків між клієнтом та компанією, що дає можливість перевірити нарахування. 

