Оплата рахунків за газ — коли і як Нафтогаз може повернути кошти

Комунальні платіжки та гроші. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У газопостачальній компанії "Нафтогаз України" розповіли клієнтам про правила повернення коштів у разі допущення помилок в оплаті рахунків за природний газ. У таких ситуаціях необхідно дотримуватися чіткого алгоритму дій, адже автоматичне повернення коштів не передбачене.

Про це повідомляє пресцентр Нафтогазу у соціальній мережі Facebook.

Коли можуть повернути кошти з оплати рахунків за газ

Громадяни, які є клієнтами ГК "Нафтогаз України", можуть розраховуватися за блакитне паливо як в особистому кабінеті за електронними платіжками, так і в банках чи офісах газопостачальної компанії. В обох випадках можуть бути допущені помилки.

"У нашому ритмі життя помилки — не виняток. І під час оплати за газ теж можливі неточності, наприклад, ввели не ту суму або ж не ту цифру у реквізитах", — повідомляють у Нафтогазі.

Найчастіше помилкова оплата за газ трапляється у такому вигляді:

не вказаний номер особового рахунка;

допущені помилки у цифрах;

кошти внесені на чужий рахунок.

Ілюстрація. Джерело: Нафтогаз у Fb

Як повернути помилково відправлені кошти

Як пояснили у Нафтогазі, ситуацію можна виправити, адже передбачена процедура повернення помилкової оплати за газ.

Для цього достатньо написати заяву в довільній формі на повернення переплачених коштів, зробити чітку фотографію чеку з помилковою оплатою та передати компанії.

Громадяни мають дотримуватися такого алгоритму дій для повернення коштів:

Написати заяву на повернення за встановленим зразком. Прикріпити копії паспорта та ідентифікаційного коду. Додати чітку фотокартку або скан квитанції (чек/банківська виписка). Прикріпити довідку з банківськими реквізитами свого рахунку (IBAN/МФО банку/ЄДРПОУ банку). Передати документи у будь-який зручний спосіб: на електронну адресу: client@gas.ua; поштою: 25009, м. Кропивницький, отримувач — ТОВ "ГК "Нафтогаз України".

"Ситуація вирішується легко, якщо діяти за алгоритмом", — додали у газопостачальній компанії.

