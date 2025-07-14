Газмережі надають важливий сервіс за 360 грн — що треба знати

Газова плита. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українським споживачам природного газу розповіли про важливу послугу, яку надають фахівці "Газмережі", в рамках підготовки до майбутніх зимових холодів. Обійдеться вона у близько 360 грн й допоможе уникнути зайвих витрат у майбутньому.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Харківської міської філії "Газмережі".

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Як зазначають у компанії, громадяни вже влітку мають подбати про надійну роботу побутового обладнання.

Фахівці Газмережі пропонують можливість зробити перевірку газових приладів. Йдеться про регулювання роботи плит, котлів, колонок.

Це допоможе запобігти ймовірним проблемам з побутовим обладнанням та уникнути зайвих витрат, пов’язаних із цим.

"Протягом червня майже 900 родин області замовили перевірку та регулювання роботи своїх плит, котлів, колонок у газовиків Харківської філії "Газмережі". У такий спосіб люди готуються до майбутніх зимових холодів, запобігають можливим поломкам побутового обладнання та зайвим витратам пов’язаним із цим...", — розповіли у компанії.

Згідно із законодавством, відповідальність за утримання й справність газових приладів в оселі покладено на власників квартир або приватних будинків.

Скільки коштує послуга та як оформити

Як повідомлять у Газмережі, загальна вартість технічного обслуговування всіх газових приладів в будинку може різнитися, адже залежить від їхньої кількості.

Зокрема, у суму близько 360 грн увійдуть такі послуги:

прочистка плити;

регулювання роботи її конфорок;

змащування елементів приладу.

Громадяни можуть оформити заявку на надання послуг в Газмережі двома способами:

у всіх центрах обслуговування клієнтів;

під час робіт газовиків на мережах у багатоповерхівках.

Раніше ми писали, що в оплату за розподіл газу не входять витрати на ремонти будинкових комунікацій. Техобслуговування газопроводів спільної власності обійдеться від 100 до 900 грн.

Також повідомляли, що відкриття особистого кабінету Газмережі дозволить контролювати оплату. При цьому не тільки свою, а своїх рідних, які іноді потребують допомоги.