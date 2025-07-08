Третя квитанція за газ — з кого стягнуть за техобслуговування 900 грн

Комунальні платіжки та смартфон. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українським споживачам газу розповіли про правила оплати за технічне обслуговування газових мереж житлових будинків (третя платіжка за газ). Вартість послуги залежить від низки чинників.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Харківської міської філії "Газмережі".

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Що треба знати про оплату за техобслуговування

У компанії зазначили, що відповідно до порядку в законі "Про житлово-комунальні послуги", в оплату за розподіл природного газу, яку здійснюють всі власники підключених до газу домоволодінь, не входять витрати на ремонти та обслуговування будинкових комунікацій.

Так, в тариф входить обстеження, ремонти та модернізація газорозподільної системи і її обладнання до вводів у будинки.

Тоді як витрати з утримання комунікацій окремими витратами покладаються на їхніх власників, співвласників та управителів.

Хто має сплатити за послугу 100 грн, а хто — 900 грн

Техобслуговування газопроводів спільної власності

До видів обстеження газових мереж, що проводять у багатоповерхівках за рахунок власників та співвласників, належать:

Технічне обслуговування газопроводів спільної власності. Йдеться про газопроводи, розташовані поза квартирами, у під’їздах та на фасадах будинків. Після здійснення перевірки, загальну вартість обстеження газопроводів пропорційно розподіляють між власниками газифікованих квартир.

При цьому чим більше квартир і чим менше протяжність комунікацій, тим дешевше обійдеться вартість робіт на одну квартиру. Цьогоріч найменша вартість перевірки спільних газопроводів з розрахунку на одну квартиру становить 100 грн. Проте у домівках з малою кількістю квартир і розгалуженою системою будинкових газопроводів радянських часів, обстеження може вилитися у 900 грн. Проте таку суму доведеться сплатити раз у три або п’ять років. Тобто йдеться не про щомісячний платіж.

Техобслуговування газових приладів і газопроводів у квартирах здійснюється безпосередньо в оселі споживача газу, який уклав окремий договір. Вартість робіт залежатиме від кількості газових приладів. Наприклад, якщо йдеться про одну газову плиту, то за її прочистку та регулювання потрібно буде заплатити 360 грн.

Техобслуговування приватного будинку

Фахівці у приватних будинках перевіряють газові прилади, зовнішні та внутрішні газопроводи. При цьому вартість послуги буде такою ж, як і за перевірку приладів у багатоквартирному домоволодінні. Оплата повністю лягає на плечі власника приватного житла.

Раніше ми писали, що особистий кабінет "Газмережі" дозволить легше контролювати розрахунки. При цьому не лише свої, а й інших, зокрема, своїх рідних, які під час оплати потребують допомоги.

Також повідомляли, навіщо потрібна довідка щодо боргів від Нафтогазу. Такий документ є підтвердженням відсутності протермінованої заборгованості перед постачальником.