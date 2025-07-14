Газсети предоставляют важный сервис за 360 грн — что надо знать

Газовая плита. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинским потребителям природного газа рассказали о важной услуге, которую предоставляют специалисты "Газсети", в рамках подготовки к предстоящим зимним холодам. Обойдется она в около 360 грн и поможет избежать лишних расходов в будущем.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Харьковского городского филиала "Газсети".

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Как отмечают в компании, граждане уже летом должны позаботиться о надежной работе бытового оборудования.

Специалисты Газсети предлагают возможность сделать проверку газовых приборов. Речь идет о регулировании работы плит, котлов, колонок.

Это поможет предотвратить возможные проблемы с бытовым оборудованием и уберечь от лишних расходов, связанных с этим.

"В течение июня почти 900 семей области заказали проверку и регулировку работы своих плит, котлов, колонок у газовиков Харьковского филиала "Газсети". Таким образом люди готовятся к предстоящим зимним холодам, предотвращают возможные поломки бытового оборудования и лишние расходы, связанные с этим...", — рассказали в компании.

Согласно законодательству, ответственность за содержание и исправность газовых приборов в доме возложена на владельцев квартир или частных домов.

Сколько стоит услуга и как оформить

Как сообщат в Газсети, общая стоимость технического обслуживания всех газовых приборов в доме может отличаться, ведь зависит от их количества.

В частности, в сумму около 360 грн войдут такие услуги:

прочистка плиты;

регулировка работы ее конфорок;

смазка элементов прибора.

Граждане могут оформить заявку на предоставление услуг в Газсети двумя способами:

во всех центрах обслуживания клиентов;

во время работ газовиков на сетях в многоэтажках.

Ранее мы писали, что в оплату за распределение газа не входят расходы на ремонты домовых коммуникаций. Техобслуживание газопроводов общей собственности обойдется от 100 до 900 грн.

Также сообщали, что открытие личного кабинета Газсети позволит контролировать оплату. При этом не только свою, а своих родных, которые иногда нуждаются в помощи.