Головна Фінанси У Газмережі попередили українців про серйозну загрозу — деталі

У Газмережі попередили українців про серйозну загрозу — деталі

Ua ru
Дата публікації: 19 серпня 2025 08:50
Техобслуговування газових мереж — у Газмережі попередили про загрози
Квитанції та гроші. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У 2025 році в багатоквартирних будинках спільної власності необхідне проведення технічного обслуговування газопроводів. Як правило, фахівці в одному будинку виявляють кілька витоків газу, що становить загрозу для життя та здоров'я громадян. 

Про це повідомляє пресслужба Київської філії "Газмережі" у Facebook.

Читайте також:

Що треба знати про техобслуговування газових мереж

У філії зазначили, що техобслуговування газових мереж у багатоповерхівках в Україні стало обов'язковим, згідно із законодавством. Воно включає:

  • перевірку стану газових мереж;
  • виявлення та усунення витоків;
  • перевірку димових та вентиляційних каналів. 

Регулярне техобслуговування мереж покликане запобігти аваріям і забезпечувати стабільне газопостачання.

Без відповідного професійного нагляду зростають ризики виникнення небезпечних ситуацій. Зокрема, статистика свідчить, що в одному будинку фахівці "Газмережі" виявляють близько десяти витоків газу.

Уникнути серйозної загрози для життя та здоров’я мешканців можна завдяки техобслуговуванню, оскільки передбачений комплексний огляд газових мереж (перевірка герметичності, тестування на щільність і усунення можливих витоків газу). 

Коли мають проводити перевірку та яка оплата

Як пояснюють у філії, періодичність виконання таких робіт прив'язана до віку газових мереж багатоповерхівки: 

  • якщо до 25 років — обслуговування раз на п'ять років. 
  • якщо понад 25 років — обслуговування раз на три роки. 

Щодо розрахунку за послугу, то жителі будинків, де провели технічне обслуговування газопроводів спільної власності, отримають разовий рахунок. За інформацією сайту Київської філії "Газмережі", вартість такої послуги становить мінімально близько 100 грн, а максимально — може перевищувати 1 тис. грн.

Оплата за техобслуговування здійснюється за окремими реквізитами у рахунку: ЄДРПОУ — 45385755, МФО — 320478, IBAN: UA183204780000026005924946485, в АБ "Укргазбанк".

Раніше ми писали, що споживачі, які сумніваються у якості газу, можуть написати заяву до оператора ГРМ. Він зобов'язаний протягом двох-п'яти днів відправити фахівців для перевірки. 

Також ми повідомляли, хто повинен платити за повірку лічильника. Також відомі наслідки відсутності перевірки — показники будуть вважати недійсними. 

Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
